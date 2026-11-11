Operation statt Party: Lucas Coenen an seinem 20. Geburtstag operiert

Eigentlich hätte der 9. November für die belgischen Zwillingsbrüder Lucas und Sacha Coenen ein Grund zum Feiern sein sollen. Beide wurden 20 Jahre alt. Doch während Sacha seinen Geburtstag genießen konnte, musste sich Lucas unters Messer legen. Nach monatelanger Ungewissheit hatten die Ärzte endlich die Ursache seiner hartnäckigen Hüftprobleme gefunden.

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Die Leidensgeschichte des Belgiers begann mit seinem Abflug im Qualifikationsrennen von Foxhill. Seither kämpfte der KTM-Werksfahrer mit massiven Beschwerden. Zunächst war von einer Stauchung und Kompression des Ischiasnervs die Rede. Die Verletzung beeinträchtigte ihn so stark, dass seine Hoffnungen auf den WM-Titel platzten.

Trotz Schmerzen zum MXoN-Sieg

Bemerkenswert: Trotz seiner anhaltenden Probleme biss Lucas die Zähne zusammen und trat Anfang Oktober beim Motocross der Nationen an. Dort kämpfte er für sein Heimatland und hatte maßgeblichen Anteil am belgischen Triumph. Dass er zu diesem Zeitpunkt noch immer unter den Folgen seiner Verletzung litt, macht diese Leistung umso bemerkenswerter.

Operation statt Geburtstagsparty

«Ich habe einen etwas anderen Geburtstag verbracht», erklärte Coenen nach dem Eingriff. «Endlich wurde die Ursache des Problems gefunden. Jetzt ist es Zeit, sich zu erholen.» Die Operation soll nun endlich die erhoffte Wende bringen. Doch für den Belgier beginnt bereits der nächste Wettlauf – diesmal gegen die Uhr.

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Nur acht Wochen bis zum Saisonstart

Am 9. Januar 2027 fällt im kalifornischen Anaheim der Startschuss zur neuen US-Supercross-Saison. Zwischen Operation und Saisonauftakt liegen gerade einmal 61 Tage. Viel Zeit für die Rehabilitation bleibt dem KTM-Piloten also nicht. Dabei sollte 2027 für Coenen ein ganz besonderes Jahr werden: Ursprünglich war geplant, dass der Belgier direkt in die prestigeträchtige 450er-Klasse einsteigt. Ob dieser Plan nach der Operation noch Bestand hat, ist derzeit offen.

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Gerüchte über einen Plan B

Inzwischen brodelt die Gerüchteküche. Demnach könnte Lucas zunächst in der 250er-Ostküstenmeisterschaft antreten, die erst im Februar beginnt. Damit würde der Belgier mehrere zusätzliche Wochen für seine Genesung gewinnen. Ob KTM tatsächlich eine solche Kursänderung in Erwägung zieht, ist bislang nicht bestätigt.