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ADAC GT Masters

Rennfahrer

Nico Hantke

  • Nationalität

    Deutschland

  • Geburtsdatum

    16.03.2004

  • Alter

    22

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Karriere

Jahr

Team

Platzierung

Punkte

Siege

Podestplätze

Starts

Ausfälle

2025

Scherer Sport PHX

4

144

2

4

10

0

2024

Walkenhorst Motorsport

20

10

0

0

12

2

Aktueller Stand

Voller Stand

  1. Fahrer

  2. Teams

2026

2025

2024

2023

Pos

Fahrer

Team

Punkte

1

Placeholder

Felix Hirsiger

Engstler Motorsport

Liqui Moly Team Engstler

85

1

Finn Zulauf

Finn Zulauf

Engstler Motorsport

Liqui Moly Team Engstler

85

2

Leyton Fourie

Leyton Fourie

Placeholder

FK Performance Motorsport

67

2

Tim Zimmermann

Tim Zimmermann

Placeholder

FK Performance Motorsport

67

3

Placeholder - Racer

Kiano Blum

Placeholder

Haupt Racing Team

62

3

Niklas Kalus

Niklas Kalus

Placeholder

Haupt Racing Team

62

4

Placeholder

Mark Kastelic

Placeholder

Razoon - more than racing

54

4

Placeholder

Pavel Lefterov

Placeholder

Razoon - more than racing

54

5

Leo Pichler

Leo Pichler

Placeholder

Razoon - more than racing

50

5

Placeholder - Racer

Colin Jamie Bönighausen

Placeholder

Razoon - more than racing

50

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