Nico Hantke

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- Fahrer
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ADAC GT Masters
Rennfahrer
Nationalität
Deutschland
Geburtsdatum
16.03.2004
Alter
22
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Für die F1-Fans waren die Duelle der Mercedes-Piloten Kimi Antonelli und George Russell in Montreal beste Unterhaltung. Für einen Protagonisten im Fahrerlager sind sie hingegen ein Grund zur Sorge.
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Ergebnisse
Karriere
Jahr
Team
Platzierung
Punkte
Siege
Podestplätze
Starts
Ausfälle
2025
Scherer Sport PHX
4
144
2
4
10
0
2024
Walkenhorst Motorsport
20
10
0
0
12
2
Aktueller StandVoller Stand
Fahrer Teams
2026
2025
2024
2023
Pos
Fahrer
Team
Punkte
1
85
1
85
2
67
2
67
3
62
3
62
4
54
4
54
5
50
5
50
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