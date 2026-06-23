Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Formelsport

  4. /

  5. Formel 1

  6. /

  7. Kolumne

Werbung

Formel 1Kolumne

Unser neues Rätsel Racing-Raritäten: Unbekannter mit Formel-1-Rekord

Das Rätsel Racing-Raritäten zeigt einen für die meisten Fans Unbekannten, der allerdings einen F1-Rekord hält. Wer ist das? Wo und wann wurde dieses Foto aufgenommen? Machen auch Sie mit!

Empfehlungen

Werbung

TV-Programm

Werbung

Wer ist das links mit der 24? Wo und wann wurde das Foto aufgenommen?
Wer ist das links mit der 24? Wo und wann wurde das Foto aufgenommen?
Foto: Grand Prix Photo
Wer ist das links mit der 24? Wo und wann wurde das Foto aufgenommen?
© Grand Prix Photo

Meist aus dem Archiv unserer Foto-Partner XPB und Grand Prix Photo stellen wir jede Woche ab Dienstag ein kleines Stück Motorsport-Historie vor. Sagen Sie uns, wer zu erkennen ist (Beispiel: Jo Siffert, Monza, 1970) und rätseln Sie um die Ehre mit – zu gewinnen gibt es nichts. Schicken Sie Ihre Lösung an: mathias.brunner@speedweek.com. Einsendeschluss ist Sonntag der laufenden Woche, um 24.00 Uhr.

Werbung

Werbung

Die Teilnahme ist kostenlos. Teilnahmeberechtigt sind Personen ab 18 Jahren. Mitarbeiter der beteiligten Unternehmen sind ausgeschlossen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Die im Rahmen des Rätsels übermittelten Daten werden ausschliesslich zur Durchführung verwendet und nicht an Dritte weitergegeben. Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Empfehlungen

Für das neue Rätsel gilt: Dieser Fahrer hält einen Formel-1-Rekord, ist für die meisten GP-Fans jedoch ein Unbekannter.

Werbung

Werbung

Unser Hinweis für die letzte Aufgabe lautete: Dieser Pilot bezahlt hier Lehrgeld, hat sich anschliessend aber anständig aus der Affäre gezogen. Es zeigt den Australier Warwick Brown im Training zum Grossen Preis der USA in Watkins Glen 1976.

TV-Programm

Der Australier Warwick Brown im Training zum USA-GP 1976 in Watkins Glen
Der Australier Warwick Brown im Training zum USA-GP 1976 in Watkins Glen
Foto: Grand Prix Photo
Der Australier Warwick Brown im Training zum USA-GP 1976 in Watkins Glen
© Grand Prix Photo

Warwick Brown (an Heilig Abend 1949 in Sydney geboren) erarbeitete sich im australischen Einsitzersport einen Namen. Er war ein Spätzünder – erst mit 19 fuhr er sein erstes Rennen, gleich in der Formel 3.

Mitte der 70er Jahre hatte er sich zu Siegfahrer gemausert – 1975 gewann er die Tasman-Serie in einem Lola.

Werbung

Werbung

Nach zwei Jahren in der US-amerikanischen Formel 5000 (zwei Mal Gesamtsiebter) kehrte er in seine Heimat zurück und gewann, erneut mit seiner bevorzugten Rennwagenfirma Lola, die Landesmeisterschaft 1977 und 1978, damals Rothmans International Series genannt, im Grunde aber nichts Anderes als die langjährige, beliebte Formel 5000.

1978 wurde er Gesamtzweiter in der CanAm-Serie, in einer Phase allerdings, wo diese einst glorreiche Meisterschaft im Sterben lag. Meister wurde jener Alan Jones, der zwei Jahre danach Formel-1-Champion war.

Brown hätte sich schon früher Siege und Titel gekrallt, aber ein schwerer Unfall in Surfers Paradise mit gravierenden Beinbrüchen warf ihn zurück – drei Monate Krankenhaus.

Bei seinem einzigen Formel-1-Einsatz, in Watkins Glen/USA 1976, zog er sich achtbar aus der Affäre. Mit schlechtem Material erreichte Brown Startplatz 23 (vor Brett Lunger, Arturo Merzario, Henri Pescarolo und Otto Stuppacher). Im Rennen kämpfte der Australier mit Getriebe- und Bremsprobleme, aber Aufgeben wollte Warwick nicht, am Ende kam er auf Platz 14, mit fünf Runden Rückstand.

Werbung

Werbung

1979 hängte Warwick Brown seinen Helm an den Nagel, begann eine neue Karriere als Pilot von Geschäfts-Jets, dazu kümmerte er sich um seine Anteile an verschiedenen Hotels.

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

Aktueller Stand

Voller Stand

  1. Fahrer

  2. Konstrukteure

2026202520242023

Pos

Fahrer

Team

Punkte

1

Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

156

2

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

115

3

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

106

4

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

75

5

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

73

6

Oscar Piastri

McLaren Formula 1 Team

68

7

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

55

8

Pierre Gasly

BWT Alpine Formula One Team

41

9

Isack Hadjar

Oracle Red Bull Racing

34

10

Liam Lawson

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

28

Highlight-Videos

ServusTV Mediathek

Events

Alle Formel 1 Events
  • Vergangen

    Monaco Grand Prix

    Circuit de Monaco, Monaco
    05.–07.06.2026
    Zum Event
  • Vergangen

    Barcelona-Catalunya Grand Prix

    Circuit de Barcelona-Catalunya, Spanien
    12.–14.06.2026
    Zum Event
  • Demnächst

    Austrian Grand Prix

    Red Bull Ring, Österreich
    26.–28.06.2026
    Zum Event
  • Demnächst

    British Grand Prix

    Silverstone Circuit, Great Britain
    03.–05.07.2026
    Zum Event

  • Belgian Grand Prix

    Circuit de Spa-Francorchamps, Belgien
    17.–19.07.2026
    Zum Event
  1. Vergangen

    Monaco Grand Prix

    Circuit de Monaco, Monaco
    05.–07.06.2026
    Zum Event
  2. Vergangen

    Barcelona-Catalunya Grand Prix

    Circuit de Barcelona-Catalunya, Spanien
    12.–14.06.2026
    Zum Event
  3. Demnächst

    Austrian Grand Prix

    Red Bull Ring, Österreich
    26.–28.06.2026
    Zum Event
  4. Demnächst

    British Grand Prix

    Silverstone Circuit, Great Britain
    03.–05.07.2026
    Zum Event

  5. Belgian Grand Prix

    Circuit de Spa-Francorchamps, Belgien
    17.–19.07.2026
    Zum Event

Formelsport News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    • Alle Artikel

    • Alle Kolumnen

    • Alle Themen der Woche

    • Alle Produkte

    Redaktion

    • Newsletter abonnieren

    • Unser Team

    • Kontakt

    Serien

    • MotoGP

    • Formel 1

    • Superbike-WM