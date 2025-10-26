Piastri (McLaren/5.) weiter ratlos: WM-Führung futsch

​Der Australier Oscar Piastri hat den Grossen Preis von Mexiko auf Platz 5 beendet und ist damit die WM-Führung los: Er liegt nun einen Punkt hinter Mexiko-Sieger Lando Norris. Piastri bleibt ratlos.

Wir haben erstmals seit dem Grossen Preis von Saudi-Arabien wieder einen neuen WM-Leader: Oscar Piastri ist die Führung los, der neue Mann an der Spitze ist Mexiko-Sieger Lando Norris.

Piastri bezeichnet sein Rennen als «Schadensbegrenzung». Er ging als Siebter ins Rennen, er kam als Fünfter ins Ziel, seine Jagd auf den erstaunlichen Oliver Bearman im Haas-Rennwagen wurde durch eine virtuelle Safety Car-Phase kurz vor Schluss versemmelt.

Piastri stöhnt: «Ich lag das ganze Rennen hinter Rivalen und musste so ständig in Lufwirbeln fahren. Ich habe versucht, so viel als möglich zu lernen, aber letztlich ging es nur darum, den Schaden in Grenzen zu halten.»

«Bei einem so schwierigen Wochenende Fünfter zu werden, das geht in Ordnung, leider aber ist der Abstand zu Norris viel zu gross.»



«Ich muss irgendwie anders fahren. Ich tue mich schwer zu verstehen, wieso ich in den vergangenen Rennen nicht mehr so viel Speed aus dem Auto holen kann wie früher. Aber irgendetwas in der heiklen Balance zwischen Auto, Reifen und Fahrer stimmt nicht mehr.»



«Wir werden nun in Ruhe analysieren, wie ich das ändern kann. Aber gerade im Moment weiss ich nicht, wie ich das anpacken soll. Es hat jedenfalls nichts mit dem Auto zu tun.»



«Fakt ist – der Speed von Lando und meiner ist komplett verschieden. Norris fällt es leichter, schnell zu fahren, mir fällt es schwerer. Ich muss irgendwie meine Werkzeugkiste aus dem ersten Teil der WM wiederfinden.»







Mexiko-GP, Autódromo Hermanos Rodríguez

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:37:58,574 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +30,324 sec

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +31,049

04. Oliver Bearman (GB), Haas, +40,955

05. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +42,065

06. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +47,837

07. George Russell (GB), Mercedes, +50,287

08. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +56,446

09. Esteban Ocon (F), Haas, +1:15,446 min

10. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +1:16,863

11. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1:19,048

12. Alex Albon (T), Williams, +1 Runde

13. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1

15. Pierre Gasly (F), Alpine, +1

16. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1

17. Carlos Sainz (E), Williams, +4

Out

Fernando Alonso (E), Aston Martin, Bremsen

Nico Hülkenberg (D), Sauber, Motor

Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, Kollisionsschäden







WM-Stand (nach 20 von 24 Grands Prix und 4 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Norris 357 Punkte

02. Piastri 356

03. Verstappen 321

04. Russell 258

05. Leclerc 210

06. Hamilton 146

07. Antonelli 97

08. Albon 73

09. Hülkenberg 41

10. Hadjar 39

11. Sainz 38

12. Alonso 37

13. Bearman 32

14. Stroll 32

15. Lawson 30

16. Ocon 30

17. Tsunoda 28

18. Gasly 20

19. Bortoleto 19

20. Colapinto 0

21. Doohan 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 713 Punkte (Weltmeister)

02. Ferrari 356

03. Mercedes 355

04. Red Bull Racing 346

05. Williams 111

06. Racing Bulls 72

07. Aston Martin 69

08. Haas 62

09. Sauber 60

10. Alpine 20









