Piastri (McLaren/5.) weiter ratlos: WM-Führung futsch
Oscar Piastri hinter George Russell
Wir haben erstmals seit dem Grossen Preis von Saudi-Arabien wieder einen neuen WM-Leader: Oscar Piastri ist die Führung los, der neue Mann an der Spitze ist Mexiko-Sieger Lando Norris.
Piastri bezeichnet sein Rennen als «Schadensbegrenzung». Er ging als Siebter ins Rennen, er kam als Fünfter ins Ziel, seine Jagd auf den erstaunlichen Oliver Bearman im Haas-Rennwagen wurde durch eine virtuelle Safety Car-Phase kurz vor Schluss versemmelt.
Piastri stöhnt: «Ich lag das ganze Rennen hinter Rivalen und musste so ständig in Lufwirbeln fahren. Ich habe versucht, so viel als möglich zu lernen, aber letztlich ging es nur darum, den Schaden in Grenzen zu halten.»
«Bei einem so schwierigen Wochenende Fünfter zu werden, das geht in Ordnung, leider aber ist der Abstand zu Norris viel zu gross.»
«Ich muss irgendwie anders fahren. Ich tue mich schwer zu verstehen, wieso ich in den vergangenen Rennen nicht mehr so viel Speed aus dem Auto holen kann wie früher. Aber irgendetwas in der heiklen Balance zwischen Auto, Reifen und Fahrer stimmt nicht mehr.»
«Wir werden nun in Ruhe analysieren, wie ich das ändern kann. Aber gerade im Moment weiss ich nicht, wie ich das anpacken soll. Es hat jedenfalls nichts mit dem Auto zu tun.»
«Fakt ist – der Speed von Lando und meiner ist komplett verschieden. Norris fällt es leichter, schnell zu fahren, mir fällt es schwerer. Ich muss irgendwie meine Werkzeugkiste aus dem ersten Teil der WM wiederfinden.»
Mexiko-GP, Autódromo Hermanos Rodríguez
01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:37:58,574 h
02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +30,324 sec
03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +31,049
04. Oliver Bearman (GB), Haas, +40,955
05. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +42,065
06. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +47,837
07. George Russell (GB), Mercedes, +50,287
08. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +56,446
09. Esteban Ocon (F), Haas, +1:15,446 min
10. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +1:16,863
11. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1:19,048
12. Alex Albon (T), Williams, +1 Runde
13. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1
14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1
15. Pierre Gasly (F), Alpine, +1
16. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1
17. Carlos Sainz (E), Williams, +4
Out
Fernando Alonso (E), Aston Martin, Bremsen
Nico Hülkenberg (D), Sauber, Motor
Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, Kollisionsschäden
WM-Stand (nach 20 von 24 Grands Prix und 4 von 6 Sprints)
Fahrer
01. Norris 357 Punkte
02. Piastri 356
03. Verstappen 321
04. Russell 258
05. Leclerc 210
06. Hamilton 146
07. Antonelli 97
08. Albon 73
09. Hülkenberg 41
10. Hadjar 39
11. Sainz 38
12. Alonso 37
13. Bearman 32
14. Stroll 32
15. Lawson 30
16. Ocon 30
17. Tsunoda 28
18. Gasly 20
19. Bortoleto 19
20. Colapinto 0
21. Doohan 0
Konstrukteurspokal
01. McLaren 713 Punkte (Weltmeister)
02. Ferrari 356
03. Mercedes 355
04. Red Bull Racing 346
05. Williams 111
06. Racing Bulls 72
07. Aston Martin 69
08. Haas 62
09. Sauber 60
10. Alpine 20