Lewis Hamilton (Ferrari): «Wochenende ist gelaufen»

Formel-1-Star Lewis Hamilton war nach dem GP-Qualifying auf dem Autódromo José Carlos Pace in Interlagos enttäuscht. Der siebenfache Weltmeister aus dem Ferrari-Team kam nicht über den dreizehnten Platz hinaus.

Was im GP-Qualifying im roten Renner aus Maranello möglich gewesen wäre, zeigte Teamkollege Charles Leclerc: Der Monegasse schaffte es, sich im Laufe der Session auf dem Interlagos-Rundkurs zu verbessern und drehte im entscheidenden Moment die drittschnellste Runde. Sein Teamkollege Lewis Hamilton hatte hingegen weniger Grund zur Freude.

Denn der siebenfache Weltmeister sicherte sich zwar das Weiterkommen ins Q2. Dort blieb er allerdings auf dem 13. Platz hängen. Etwas mehr als eine Zehntelsekunde fehlte ihm auf die Zeit von Nico Hülkenberg, der den Q3-Sprung als Zehntschnellster des Q2 gerade noch schaffte.

Die Enttäuschung stand dem Rekord-GP-Sieger ins Gesicht geschrieben, als er sich nach der verkürzten Zeitenjagd den Fragen der Journalisten stellte. «Heute lief es einfach nicht für uns», erklärte er einsilbig, als er gebeten wurde, die Gründe für sein verfrühtes Aus zu nennen.

«Ich brachte meine Reifen im Heck einfach nicht ins Arbeitsfenster, die Reifen haben einfach nicht funktioniert. Die Abstimmung des Fahrzeugs fühlte sich gut an. wir haben einfach die Reifen nicht richtig auf die schnelle Runde vorbereitet», seufzte der 40-Jährige.

Er ist sich sicher: Von Startplatz 13 lässt sich nicht viel ausrichten. Auf die Frage, ob er am Rennsonntag einen besseren Tag erleben könne, stellte Hamilton gleich klar: «Nicht von da aus, wo ich in der Startaufstellung stehen werde. Mein Wochenende ist gelaufen.»

Qualifying, Brasilien

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:09,511 min

02. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:09,685

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:09,805

04. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:09,886

05. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:09,931

06. George Russell (GB), Mercedes, 1:09,942

07. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:09,962

08. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:09,977

09. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:10,002

10. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:10,039

11. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:10,001

12. Alex Albon (T), Williams, 1:10,053

13. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:10,100

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:10,161

15. Carlos Sainz (E), Williams, 1:10,472

16. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:10,403

17. Esteban Ocon (F), Haas, 1:10,438

18. Franco Colapinto (RA), Alpine, 1:10,632

19. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:10,711

20. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, ohne Zeit