Live-Ticker Brasilien-GP: Wer stellt Norris ein Bein?

Von Mathias Brunner
Lando Norris hat bis zum Grand Prix in Brasilien alles richtig gemacht
​Lando Norris hat bislang in São Paulo alles richtig gemacht: Schnellster im Training, Pole für den Sprint, Sieg im Sprint, Pole für den Grand Prix. Kann jemand dem McLaren-Fahrer ein Bein stellen?
Wären wir der Wettsucht verfallen, so würden wir kein Geld auf Lando Norris setzen: ganz miese Quoten. Denn der WM-Leader aus England dominiert mit seinem McLaren im Autódromo José Carlos Pace von Interlagos/São Paulo.

Norris hat sich bislang keinen Makel gegeben, fuhr im Sprint von Pole zum Sieg und fuhr am 8. November für den Grand Prix scheinbar mühelos den besten Startplatz heraus. Alles deutet auf den elften GP-Sieg des WM-Favoriten hin und auf seinen siebten Saisonsieg.

Ob das wirklich so kommt oder ob es in Brasilien zu einer fetten Überraschung kommt, darüber halten wir Sie hier in unserem Live-Ticker vom Traditions-GP in São Paulo auf dem Laufenden. Sie verpassen keinen der wichtigen Momente.


