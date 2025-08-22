Marcel Brenner (Ducati) kann es noch

Nach seiner Auszeit vom Rennsport ist der Schweizer 2025 mit dem Team MotoLife in die IDM Supersport zurückgekehrt. In Assen fuhr Brenner beim fünften IDM-Event auf die oberste Stufe des Podiums.

Nachdem WorldSBK-Gast Dominique Aegerter seinen Premieren-Sieg in der IDM Superbike geholt hatte, zog Eidgenosse Marcel Brenner im zweiten Lauf der IDM Supersport beim Sonntagsrennen von Assen nach. Wegen einsetzendem Regen war das Rennen vorzeitig abgebrochen worden.

Bis zur Siegerehrung dauerte es. Denn die Rennleitung verteilte an alle, die beim als Regenrennen deklarierten Lauf nicht mit dem im Reglement vorgeschriebenen angeschalteten Rotlicht am Heck unterwegs waren, Zeit- und Geldstrafen. Brenner konnte der technischen Kontrolle gelassen entgegensehen. An seiner MotoLife-Triumph leuchtete alles, was leuchten musste. Auch wenn Luca de Vleeschauwer kurz vor dem Rennabbruch noch vorbeigegangen war, durfte sich der Schweizer nach der Reihenfolge in der vorangegangenen Runde über den Sieg freuen.

Brenner konnte sein Glück über den erstmaligen Triumph kaum fassen. Kofler und Luca de Vleeschauwer (Track and Trades Wixx Racing) komplettierten das Podium. Oder: Zwei Ducati und eine Yamaha. Oder: ein Schweizer, ein Österreicher und ein Belgier.

«Normalerweise bin ich bei so Mischbedingungen ein bisschen schlechter», gab Brenner dann nach der Zielankunft zu. «Da steck ich immer ein wenig zurück. Aber es war noch gerade okay. Es war schon am Nieseln, im zweiten und dritten Sektor dann nicht mehr. Aber im ersten Sektor kam’s halt, da war ich dann auch ein wenig zögerlich. Aber ich war froh, dass ich in der letzten Runde noch Erster war. Der Sieg fühlt sich mega an. Wir haben hart gearbeitet. Der erste Hälfte der Saison hatten wir nicht so das optimale Glück und zu tun mit der Problematik, dass wir nicht immer alles gut hinbekommen haben. Aber hier in Assen gab es wichtige Updates und die haben sich als gut erwiesen.»

Punktestand IDM Supersport 2025 nach 10 von 14 Rennen

1. 177 Punkte Andreas Kofler (A/Yamaha)

2. 158 Punkte Dirk Geiger (D/Honda)

3. 148 Punkte Luca De Vleeschauwer (B/Ducati)

4. 122 Punkte Daniel Blin (PL/Ducati)

5. 116 Punkte Stepan Zuda (CZ/Yamaha)

6. 99 Punkte Marvin Siebdrath (D/Yamaha)

7. 99 Punkte Marcel Brenner (CH/Ducati)

8. 74 Punkte Filip Feigl (CZ/Triumph)

9. 69 Punkte Lennox Lehmann (D/Yamaha)

8. 66 Punkte Melvin van der Voort (NL/Ducati)

11. 54 Punkte Julius Caesar Rörig (D), Honda

12. 46 Punkte Luca Göttlicher (D/Kawasaki)

13. 31 Punkte Ruben Bijman (NL/Honda)

14. 27 Punkte Till Benedikt Belczykowski (D/MV Agusta)

15. 27 Punkte Richard Irmscher (D/Honda)

16. 21 Punkte Dylan Czarkowski (NL/Yamaha)

17. 20 Punkte Jonas Kocourek (CZ/Ducati)

18. 12 Punkte Inigo Iglesias (E/Triumph)

19. 11 Punkte Marvin Kreimes (D/Ducati)

19. 11 Punkte Thomas Eder (D/Ducati)

20. 10 Punkte Valentino Herrlich (D/Kawasaki)

22. 2 Punkte Luca Hailfinger (D/Ducati)