Anmelden Registrieren Einstellungen Abonnements & Käufe Abmelden
Formel 1: In Monza 1970 starb Jochen Rindt

Kann Dirk Geiger den Supersport-Spieß noch umdrehen?

Von Esther Babel
Es kann nur einen Meister geben. Das Duell zwischen den IDM Supersport-Piloten Andreas Kofler und Dirk Geiger spitzt sich weiter zu. Nächster Schlagabtausch am Nürburgring.
Jetzt für den Newsletter anmelden und alle Highlights zweimal wöchentlich direkt in den Posteingang erhalten!

In der IDM Supersport hat sich der Österreicher Andreas Kofler (Yamalube Motorsport Kofler) ein Polster von 19 Punkten Vorsprung geschaffen. Er ist auf Yamaha der Titelverteidiger, darf sich aber keinen Fehler leisten, wenn er die Krone nach Hause bringen will. Denn der Weg zum Titel führt über den Deutschen Dirk Geiger (MCA Racing), der nach einer Disqualifikation wichtige Punkte verloren hat und heiß darauf ist, zurück an die Tabellenspitze zu kommen.

Der Honda-Fahrer wird keine Gelegenheit auslassen, auch nach dem fünften Saisonsieg und mehr zu greifen. Vor allem da er unlängst einen Zweijahres-Vertrag bei Yamaha und dem niederländischen Team Apreco unterzeichnet hat und sich in Sachen Zukunft entspannt zurücklehnen kann.

Der Belgier Luca de Vleeschauwer (Track and Trades Wixx Racing) und Daniel Blin (AF Racing) aus Polen spielen eine bedeutende Rolle im Titeldrama. Die beiden Ducati-Fahrer entpuppen sich immer wieder als Überraschungspakete. Die Pole-Position am Nürburgring mit einer Zeit von 1.26,443 min an Andreas Kofler. De Vleeschauwer war im zweiten Training noch gestürzt.

Punktestand IDM Supersport 2025 nach 10 von 14 Rennen

1. 177 Punkte Andreas Kofler (A/Yamaha)
2. 158 Punkte Dirk Geiger (D/Honda)
3. 148 Punkte Luca De Vleeschauwer (B/Ducati)
4. 122 Punkte Daniel Blin (PL/Ducati)
5. 116 Punkte Stepan Zuda (CZ/Yamaha)
6.   99 Punkte Marvin Siebdrath (D/Yamaha)
7.   99 Punkte Marcel Brenner (CH/Ducati)
8.   74 Punkte Filip Feigl (CZ/Triumph)
9.   69 Punkte Lennox Lehmann (D/Yamaha)
8.   66 Punkte Melvin van der Voort (NL/Ducati)
11. 54 Punkte Julius Caesar Rörig (D), Honda
12. 46 Punkte Luca Göttlicher (D/Kawasaki)
13. 31 Punkte Ruben Bijman (NL/Honda)
14. 27 Punkte Till Benedikt Belczykowski (D/MV Agusta)
15. 27 Punkte Richard Irmscher (D/Honda)
16. 21 Punkte Dylan Czarkowski (NL/Yamaha)
17. 20 Punkte Jonas Kocourek (CZ/Ducati)
18. 12 Punkte Inigo Iglesias (E/Triumph)
19. 11 Punkte Marvin Kreimes (D/Ducati)
19. 11 Punkte Thomas Eder (D/Ducati)
20. 10 Punkte Valentino Herrlich (D/Kawasaki)
22.  2 Punkte   Luca Hailfinger (D/Ducati)

Diesen Artikel teilen auf...

Mehr über...

Siehe auch

Videos

Thema der Woche

Ducati macht Rückschritt, Marquez den Unterschied

Von Michael Scott
Kolumnist Michael Scott über den Unterschied, den ein einzelner Fahrer machen kann – und den Unterschied zwischen zwei einander ähnelnden Motorrädern. Warum Ducati einen Rückschritt gemacht hat.
» weiterlesen
 

TV-Programm

  • Sa. 06.09., 17:20, Motorvision TV
    EMX Quad European Championship
  • Sa. 06.09., 17:50, Motorvision TV
    US Pro Pulling
  • Sa. 06.09., 18:10, Motorvision TV
    Icelandic Formula Off-Road
  • Sa. 06.09., 18:40, Motorvision TV
    Monster Jam Championship Series
  • Sa. 06.09., 19:05, Motorvision TV
    Legends Cars National Championship
  • Sa. 06.09., 19:15, ServusTV
    Servus Sport aktuell
  • Sa. 06.09., 20:05, Motorvision TV
    Rallye: World Rally-Raid Championship
  • Sa. 06.09., 21:50, Bayerisches Fernsehen
    Rush - Alles für den Sieg
  • Sa. 06.09., 21:50, Motorvision TV
    Tour European Rally
  • Sa. 06.09., 22:15, Motorvision TV
    Rallye: Africa Eco Race
» zum TV-Programm
6.95 02071959 C0609054512 | 6