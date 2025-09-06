Kann Dirk Geiger den Supersport-Spieß noch umdrehen?

Es kann nur einen Meister geben. Das Duell zwischen den IDM Supersport-Piloten Andreas Kofler und Dirk Geiger spitzt sich weiter zu. Nächster Schlagabtausch am Nürburgring.

In der IDM Supersport hat sich der Österreicher Andreas Kofler (Yamalube Motorsport Kofler) ein Polster von 19 Punkten Vorsprung geschaffen. Er ist auf Yamaha der Titelverteidiger, darf sich aber keinen Fehler leisten, wenn er die Krone nach Hause bringen will. Denn der Weg zum Titel führt über den Deutschen Dirk Geiger (MCA Racing), der nach einer Disqualifikation wichtige Punkte verloren hat und heiß darauf ist, zurück an die Tabellenspitze zu kommen.

Der Honda-Fahrer wird keine Gelegenheit auslassen, auch nach dem fünften Saisonsieg und mehr zu greifen. Vor allem da er unlängst einen Zweijahres-Vertrag bei Yamaha und dem niederländischen Team Apreco unterzeichnet hat und sich in Sachen Zukunft entspannt zurücklehnen kann.

Der Belgier Luca de Vleeschauwer (Track and Trades Wixx Racing) und Daniel Blin (AF Racing) aus Polen spielen eine bedeutende Rolle im Titeldrama. Die beiden Ducati-Fahrer entpuppen sich immer wieder als Überraschungspakete. Die Pole-Position am Nürburgring mit einer Zeit von 1.26,443 min an Andreas Kofler. De Vleeschauwer war im zweiten Training noch gestürzt.

Punktestand IDM Supersport 2025 nach 10 von 14 Rennen

1. 177 Punkte Andreas Kofler (A/Yamaha)

2. 158 Punkte Dirk Geiger (D/Honda)

3. 148 Punkte Luca De Vleeschauwer (B/Ducati)

4. 122 Punkte Daniel Blin (PL/Ducati)

5. 116 Punkte Stepan Zuda (CZ/Yamaha)

6. 99 Punkte Marvin Siebdrath (D/Yamaha)

7. 99 Punkte Marcel Brenner (CH/Ducati)

8. 74 Punkte Filip Feigl (CZ/Triumph)

9. 69 Punkte Lennox Lehmann (D/Yamaha)

8. 66 Punkte Melvin van der Voort (NL/Ducati)

11. 54 Punkte Julius Caesar Rörig (D), Honda

12. 46 Punkte Luca Göttlicher (D/Kawasaki)

13. 31 Punkte Ruben Bijman (NL/Honda)

14. 27 Punkte Till Benedikt Belczykowski (D/MV Agusta)

15. 27 Punkte Richard Irmscher (D/Honda)

16. 21 Punkte Dylan Czarkowski (NL/Yamaha)

17. 20 Punkte Jonas Kocourek (CZ/Ducati)

18. 12 Punkte Inigo Iglesias (E/Triumph)

19. 11 Punkte Marvin Kreimes (D/Ducati)

19. 11 Punkte Thomas Eder (D/Ducati)

20. 10 Punkte Valentino Herrlich (D/Kawasaki)

22. 2 Punkte Luca Hailfinger (D/Ducati)