Supersport-Titelkampf geht in die letzte IDM-Runde

Auf dem Nürburgring schnappte sich Andreas Kofler den einen Sieg, Dirk Geiger den anderen. Die Entscheidung, wer die IDM Supersport-Saison 2025 als Meister beendet, fällt beim Finale in Hockenheim.

Titelverteidiger Andreas Kofler hat beim Öhlins-IDM-Lauf auf dem Nürburgring sein viertes Rennen am Samstag in der IDM Supersport gewonnen. Der Österreicher baute damit seine Führung in der Meisterschaftswertung aus. Sein größter Konkurrent im Titelkampf, Dirk Geiger, ist jetzt mit 24 Punkten im Rückstand.

Vorlage am Samstag

Andy Kofler (Yamalube Motorsport Kofler) gelang wie fast immer ein Blitzstart von der Pole Position. Marcel Brenner verteidigte zunächst seinen zweiten Platz, wurde aber noch in der ersten Runde von Dirk Geiger (MCA Racing) abgefangen. Der 23-Jährige will den Titel ins Honda-Lager holen. Mit immensem Risiko versuchte er eine Solo-Fahrt von Kofler an der Spitze zu verhindern. Der Asphaltwechsel eingangs der Querspange war dabei eine diffizile Angelegenheit.

Durch das anschließende Scharmützel zwischen Kofler und Geiger schloss der nachfolgende Daniel Blin (AF Racing) die Lücke zu ihnen. Beinahe hätte er noch in die Entscheidung an der Spitze eingreifen können. Der Pole hatte im internen Ducati-Kampf zuvor den Schweizer Marcel Brenner (MotoLife) besiegt, der vor zwei Wochen in Assen gewann. Luca de Vleeschauwer (Track and Trades Wixx Racing), der nächstes Jahr gerne in die Superbike-Klasse aufsteigen würde, zeigte Brenner auch irgendwann die Heckansicht seiner Ducati.

Kofler startete kurz vor dem Ende des Rennens über 16 Runden das entscheidende Manöver, welches ihn wieder an die Spitze und damit vor Geiger brachte. Im Ziel hatte er ein breites Grinsen im Gesicht. «Das Rennen hat mir richtig Spaß gemacht. Weil ich keine Lücke zu Dirk aufbauen konnte, musste ich die Rennsituation für mich anpassen. Wir hatten auch ein paar Berührungen.» Geiger war sich sicher: «Andi hat gepokert», und schickte gleich noch eine Ansage hinterher, «morgen werden wir euch schlagen.»

IDM Supersport, Rennen 1

1. Andreas KOFLER (A), Yamaha

2. Dirk GEIGER (D), Honda

3. Daniel BLIN (PL), Ducati

4. Luca DE VLEESCHAUWER (B), Ducati

5. Marcel BRENNER (CH), Ducati

6. Marvin SIEBDRATH (D), Yamaha

7. Lennox LEHMANN (D), Yamaha

8. Julius Caesar RÖRIG (D), Honda

9. Štěpán ZUDA (CZ), Yamaha

10.Filip FEIGL (CZ), Triumph

11.Ruben BIJMAN (NL), Honda

12.Dylan CZARKOWSKI (NL), Yamaha

13.Richard IRMSCHER (D), Honda

14.Marvin KREIMES (D), Ducati

15.Thomas EDER (D), Ducati

Revanche am Sonntag

Das lange Warten war das Ergebnis wert. Dirk Geiger (MCA Racing) gewann den zweiten IDM Supersport-Lauf am Sonntag auf dem Nürburgring in der allerletzten Runde vor Daniel Blin (AF Racing) und dem völlig überrumpelten Andreas Kofler (Yamalube Motorsport Kofler). Bis dahin wurde an der Spitze taktiert.

Es passierte gefühlte 15 Runden überhaupt nichts und trotzdem lagen die Nerven bei Yamaha, Honda und Ducati blank. Weil eben nichts passierte. Andreas Kofler führte auf der Yamaha YZF-R6 vor seinem Titelrivalen Dirk Geiger auf der Honda CBR 600-RR und dem polnischen Ducati-Fahrer Daniel Blin. Die nach dem Start entstandene Lücke zum davon geeilten Österreicher hatte Geiger in der achten Runde komplett geschlossen, wobei ihm die Honda mehrfach die Grenzen der Physik aufzeigte. Aber Geiger kämpfte wie ein Stier und hatte Revanche für die Niederlage vom Vortag geschworen. Der 23-Jährige bremste später als der Rest. Das Hinterrad stand des Öfteren leicht in der Luft, aber die harten Manöver ermöglichten es Geiger, auch den nachfolgenden Polen dauerhaft hinter sich zu halten.

So ging es Runde für Runde. Vorne stand Kofler unter Beobachtung. Geiger taktierte. Blin war der eher passive Mitspieler, der sich nicht einmischte, aber zur Stelle gewesen wäre, wenn sich die Gelegenheit geboten hätte.

An der Boxenmauer feuerten die Teams am Kommandostand ihre Fahrer an und in der letzten Runde war es endlich soweit. In der AMG-Arena zog Geiger an Kofler vorbei. Der Österreicher hatte keine Chance zu kontern. «Ich musste etwas Unerwartetes machen», berichtete Geiger als strahlender Sieger. «Also habe ich meinen Angriff etwas früher gestartet.»

Kofler kam kurzzeitig aus dem Konzept und machte einen Fahrfehler. Das war genau der Moment, auf den wiederum Blin gewartet hatte. Auch der Pole schob sich konsequent am Österreicher vorbei, der am Ende Dritter wurde und sagte: «Ich habe mit dem Angriff von Dirk gerechnet, dann aber einen Fahrfehler gemacht und versucht, das Ganze noch zu retten. Das hat nicht funktioniert.»

Zum großen IDM-Finale nach Hockenheim reist Kofler nun mit einem Vorsprung von 15 Punkten in der Meisterschaftswertung.

IDM Supersport, Rennen 2

1. Dirk GEIGER (D), Honda

2. Daniel BLIN (PL), Ducati

3. Andreas KOFLER (A), Yamaha

4. Luca DE VLEESCHAUWER (B), Ducati

5. Lennox LEHMANN (D), Yamaha

6. Marcel BRENNER (CH), Ducati

7. Marvin SIEBDRATH (D), Yamaha

8. Julius Caesar RÖRIG (D), Honda

9. Štěpán ZUDA (CZ), Yamaha

10.Filip FEIGL (CZ), Triumph

11.Dylan CZARKOWSKI (NL), Yamaha

12.Richard IRMSCHER (D), Honda

13.Ruben BIJMAN (NL), Honda

14.Marvin KREIMES (D), Ducati

15.Valentino HERRLICH (D), Triumph