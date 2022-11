Bezzecchi: «Mein Lieblingsbike ist die Mahindra»

Seit 2015 ist Mooney-VR46-Pilot Marco Bezzecchi Teil der Motorrad-WM. Der 24-Jährige fuhr auf seinem Weg in die MotoGP auf Bikes von Mahindra, KTM und Kalex. Doch ausgerechnet das Moto3-Bike entpuppt sich als Favorit.

Seine erste MotoGP-Saison schloss «Bez» auf Gesamtrang 14 ab. Auf dem TT Circuit Assen wurde der Italiener hinter Landsmann und Weltmeister Pecco Bagnaia (Ducati Lenovo Team) gar Zweiter und erreichte damit sein bestes Ergebnis in der Saison 2022.

Rechnet man alle WM-Läufe seit 2015 zusammen, bestritt der «Rookie of the Year» 112 GP-Rennen auf Bikes von vier verschiedenen Herstellern: Mahindra, KTM, Kalex und Ducati. Gegenüber motogp.com erklärte der zweifache Dritte in der Motorrad-Weltmeisterschaft, welches der Bikes sein absoluter Favorit ist.

«Das beste Bike, das ich je hatte, war mein erstes Championship-Bike, auch wenn es nicht das stärkste oder das schönste war. Aber ich habe mich auf der Moto3-Mahindra gut gefühlt, das Chassis war einfach fantastisch. Natürlich hatte ich in der Moto2 und jetzt auch in der MotoGP mehr Spaß aufgrund der Leistung, aber ich habe einfach fantastische Erinnerungen an die Moto3-Zeit. Ich hatte auf keinem Bike so ein gutes Gefühl wie auf der Mahindra.»

Auf der Moto3-Mahindra absolvierte Bezzecchi 40 Starts und fuhr drei Mal zum Sieg. Zudem holte der Pilot mit der Startnummer 72 zu zehn Podestplätzen und zwei ersten Startplätzen aus.

