Zeitplan Sonntag: Alle GP-Rennen eine Stunde später!
Die GP-Rennen auf Phillip Island am Sonntag werden eine Stunde später gestartet
Vor dem Hintergrund möglicher starker Winde zur Mittagszeit wurden sowohl das Warm-up der Königsklasse als auch die drei GP-Rennen jeweils um eine Stunde nach hinten geschoben. Die Vorabmaßnahme soll die Bediungungen aller Atheten aber auch aller Beteiligten und Zuschauer des Australien-GP verbessern.
Das Warm-up des MotoGP ist nun für 10:40 Uhr vorgesehen.
Die Rennen finden nun nach Ortszeit statt um:
12:00 Uhr Moto3
13:15 Uhr Moto2
15:00 Uhr MotoGP
Für die Fans in Mitteleuropa ergibt sich daraus folgender aktualisierter Zeitplan:
Sonntag, 19. Oktober:
01.40 – 01.50 Uhr (10 min): MotoGP, Warm-up
Startzeiten:
03.00 Uhr: Moto3-Rennen (21 Runden)
04.15 Uhr: Moto2-Rennen (23 Runden)
06.00 Uhr: MotoGP-Rennen (27 Runden)
Derzeit nicht betroffen ist der Ablaufplan des Sprint-Samstags auf Phillip Island. Hier gilt unverändert:
Startzeit:
06.00 Uhr: MotoGP-Sprint (13 Runden)