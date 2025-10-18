Zeitplan Sonntag: Alle GP-Rennen eine Stunde später!

Die GP-Rennen auf Phillip Island am Sonntag werden eine Stunde später gestartet

Was noch am Freitag als Option besprochen wurde, ist nun bereits eingetreten. In Abstimmung mit allen Verantwortlichen des MotoGP-Events auf Phillip Island wurde am Samstagmorgen eine Anpassung des Zeitplans vorgenommen.

Vor dem Hintergrund möglicher starker Winde zur Mittagszeit wurden sowohl das Warm-up der Königsklasse als auch die drei GP-Rennen jeweils um eine Stunde nach hinten geschoben. Die Vorabmaßnahme soll die Bediungungen aller Atheten aber auch aller Beteiligten und Zuschauer des Australien-GP verbessern.

Das Warm-up des MotoGP ist nun für 10:40 Uhr vorgesehen.

Die Rennen finden nun nach Ortszeit statt um:

12:00 Uhr Moto3

13:15 Uhr Moto2

15:00 Uhr MotoGP



Für die Fans in Mitteleuropa ergibt sich daraus folgender aktualisierter Zeitplan:



Sonntag, 19. Oktober:

01.40 – 01.50 Uhr (10 min): MotoGP, Warm-up



Startzeiten:

03.00 Uhr: Moto3-Rennen (21 Runden)

04.15 Uhr: Moto2-Rennen (23 Runden)

06.00 Uhr: MotoGP-Rennen (27 Runden)

Derzeit nicht betroffen ist der Ablaufplan des Sprint-Samstags auf Phillip Island. Hier gilt unverändert:



Startzeit:

06.00 Uhr: MotoGP-Sprint (13 Runden)