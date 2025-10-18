Zeitplan Sonntag: Alle GP-Rennen eine Stunde später!
Aufgrund der Wetterlage in Australien wurden alle GP Rennen um eine Stunde nach hinten verschoben
Vor dem Hintergrund möglicher starker Winde zur Mittagszeit wurden sowohl das Warm-up der Königsklasse als auch die drei GP-Rennen jeweils um eine Stunde nach hinten geschoben. Die Vorabmaßnahme soll die Bediungungen aller Atheten aber auch aller Beteiligten und Zuschauer des Australien-GP verbessern.
Das Warm-up des MotoGP ist nun für 10:40 Uhr vorgesehen.
Die Rennen finden nun nach Ortszeit statt um:
12:00 Uhr Moto3
13:15 Uhr Moto2
15:00 Uhr MotoGP
Für die Fans in Mitteleuropa ergibt sich daraus folgender aktualisierter Zeitplan:
Sonntag, 19. Oktober:
01.40 – 01.50 Uhr (10 min): MotoGP, Warm-up
Startzeiten:
03.00 Uhr: Moto3-Rennen (21 Runden)
04.15 Uhr: Moto2-Rennen (23 Runden)
06.00 Uhr: MotoGP-Rennen (27 Runden)
