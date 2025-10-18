Zeitplan Sonntag: Alle GP-Rennen eine Stunde später!

Aufgrund der Wetterlage in Australien wurden alle GP Rennen um eine Stunde nach hinten verschoben

Was noch am Freitag als Option besprochen wurde, ist nun bereits eingetreten. In Abstimmung mit allen Verantwortlichen des MotoGP-Events auf Phillip Island wurde am Samstagmorgen eine Anpassung des Zeitplans vorgenommen.

Vor dem Hintergrund möglicher starker Winde zur Mittagszeit wurden sowohl das Warm-up der Königsklasse als auch die drei GP-Rennen jeweils um eine Stunde nach hinten geschoben. Die Vorabmaßnahme soll die Bediungungen aller Atheten aber auch aller Beteiligten und Zuschauer des Australien-GP verbessern.

Das Warm-up des MotoGP ist nun für 10:40 Uhr vorgesehen.



Die Rennen finden nun nach Ortszeit statt um:

12:00 Uhr Moto3

13:15 Uhr Moto2

15:00 Uhr MotoGP



Für die Fans in Mitteleuropa ergibt sich daraus folgender aktualisierter Zeitplan:



Sonntag, 19. Oktober:

01.40 – 01.50 Uhr (10 min): MotoGP, Warm-up



Startzeiten:

03.00 Uhr: Moto3-Rennen (21 Runden)

04.15 Uhr: Moto2-Rennen (23 Runden)

06.00 Uhr: MotoGP-Rennen (27 Runden)



´