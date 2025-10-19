Analyse Australien-GP: Aprilia konstant an der Spitze

Die Geschehnisse glichen sich – doch während Marco Bezzecchi beim letzten MotoGP-Event zu stürmisch war, brachte er seine Aprilia in Australien ohne Drama ins Ziel. Dank Raul Fernandez wurde es ein perfekter Aprilia-Tag.

Beim Großen Preis von Australien standen wie schon nach dem Sprint zwei Aprilia-Piloten auf dem Podium. Dass sich zwischen Raul Fernandez und Marco Bezzecchi noch Ducati-Pilot Fabio Di Giannantonio gedrängt hatte, tat der guten Laune in Australien keinen Abbruch. SPEEDWEEK.com mit den Schlüsselmomente des MotoGP-Höhepunkts am anderen Ende der Welt.

Die beiden Long-Laps von Marco Bezzecchi.

Er kam nach Phillip Island als einer der Favoriten auf den Sieg. Aber die Strafe von zwei Long-Laps, die ihm auferlegt wurde, weil er zwei Wochen zuvor Marc Marquez in Mandalika zu Fall gebracht hatte, beeinträchtigte seine Ambitionen erheblich. Im Sprintrennen am Samstag stand er ganz oben auf dem Podest; heute, am Sonntag, überquerte «Bezz» trotz der beiden extralangen Runden nach einem grandiosen Aufholrennen als Dritter die Ziellinie. Er ist zweifellos der Fahrer, der in der letzten Phase der Saison in Bestform ist.



Das Q2 von Fabio Di Giannantonio.

Im Fall von Diggia war es die schlechte Qualifikation mit Platz 10, die die Ergebnisse seines Wochenendes bestimmte. Da die MotoGP so ausgeglichen ist, bedeutet eine Ausgangslage hinter der dritten Startreihe, dass man keine Chance auf den Sieg hat. Denn Di Giannantonio hatte das ganze Wochenende über ein enormes Tempo, das es ihm ermöglichte, als Zweiter die Zielflagge zu passieren. Er war es, der die Ehre von Ducati an diesem für die Marke aus Borgo Panigale schwächsten Wochenende seit vielen Jahren verteidigen musste – und das tat er auf einer Desmosedici 2025, der gleichen Maschine, die Pecco Bagnaia im Moto2-Tempo fährt.



Die beiden Stürze von Alex Marquez.

Trotz zweier Stürze in Q2 schaffte es Alex in die zweite Startreihe. Aber diese beiden Zwischenfälle, insbesondere der heftige Sturz in Kurve 1, raubten ihm viel Vertrauen in die Front seiner Ducati. «Ich beschloss, dass heute kein Rennen für viel Risiko war, sondern dass ich das bestmögliche Rennen fahren und Punkte sammeln wollte.» Und so ging er es auch an. Als Vierter überquerte er die Ziellinie, fuhr aber sieben Runden lang auf dem zweiten Platz, bevor er in der letzten Phase des Rennens von Di Giannantonio und Bezzecchi überholt wurde. Alex Marquez kämpfte nicht um die Positionen, die er verlor. Trotzdem ist er bereit, in einer Woche in Sepang den Vizemeistertitel zu holen.



Das Rennmanagement von Raúl Fernández.

Ein großer Sieg für Fernández, sein erster in der MotoGP. Bis vor kurzem wurde sein Niveau in Frage gestellt, um in der Elite des Motorradsports zu bleiben. Gestern kam er im Sprint als Zweiter ins Ziel und ließ damit erkennen, dass er mit der Strafe, die Bezzecchi im Langstreckenrennen absitzen musste, ein ernstzunehmender Kandidat für den Sieg war. Raúl, der in seiner Fahrweise immer zu radikal war, hat diesmal das Reifenmanagement und sich selbst perfekt gemanagt. Die Weltmeisterschaft hat die beste Version eines Fahrers zurückgewonnen, der in den kleineren Hubraumklassen so viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat.



Der Verschleiß der Hinterreifen der KTM.

Verwirrung in den Reihen von KTM nach dem Rennen wegen des enormen Leistungsabfalls der Hinterreifen aller Motorräder, wodurch Pedro Acosta den Fahrern, die ihm auf den Fersen waren, völlig ausgeliefert war. «Wir wussten, dass wir Probleme haben würden, deshalb bin ich mit 70 % bis 80 % unserer Geschwindigkeit gefahren, aber selbst das hat nicht gereicht. Wir müssen verstehen, was da los ist.» Trotz dieser Umstände sah man in Phillip Island am Ende des Rennens vier österreichische Motorräder unter den ersten Zehn, darunter Pol Espargaró, der als Ersatzfahrer fungierte. Der Katalane hat immer noch die Geschwindigkeit eines aktiven Fahrers, und das ist ein enormer Pluspunkt für KTM.

Ergebnisse MotoGP Phillip Island, Rennen (19. Oktober):

1. Raúl Fernández (E), Aprilia, 27 Runden in 39:49,571 min

2. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +1,418 sec

3. Marco Bezzecchi (I), Aprilia, +2,410

4. Alex Marquez (E), Ducati, +3,715

5. Pedro Acosta (E), KTM, +7,930

6. Luca Marini (I), Honda, +7,970

7. Alex Rins (E), Yamaha, +10,671

8. Brad Binder (ZA), KTM, +12,270

9. Enea Bastianini (I), KTM, +14,076

10. Pol Espargaro (E), KTM, +16,861

11. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +16,965

12. Miguel Oliveira (P), Yamaha, +17,677

13. Ai Ogura (J), Aprilia, +17,928

14. Fermin Aldeguer (E), Ducati, +18,413

15. Franco Morbidelli (I), Ducati, +27,881

16. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +34,169

17. Somkiat Chantra (T), Honda, +50,043

18. Michele Pirro (I), Ducati, +50,303

– Francesco Bagnaia (I), Ducati, 4 Runden zurück

– Joan Mir (E), Honda, 18 Runden zurück

– Jack Miller (AUS), Yamaha, 23 Runden zurück

– Johann Zarco (F), Honda, 23 Runden zurück

WM-Stand nach 38 von 44 Rennen:

1. M. Marquez, 545 Punkte. 2. A. Marquez 379. 3. Bezzecchi 282. 4. Bagnaia 274. 5. Acosta 233. 6. Di Giannantonio 216. 7. Morbidelli 208. 8. Aldeguer 183. 9. Quartararo 166. 10. R. Fernandez 146. 11. Zarco 128. 12. Binder 126. 13. Marini 120. 14. Bastianini 96. 15. Mir 77. 16. Ogura 73. 17. Vinales 72. 18. Miller 66. 19. Rins 60. 20. Oliveira 36. 21. Martin 34. 22. P. Espargaro 23. 23. Nakagami 10. 24. Savadori 8. 25. A. Fernandez 8. 26. Chantra 6. 27. A. Espargaro 0.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 671 Punkte. 2. Aprilia 345. 3. KTM 298. 4. Honda 248. 5. Yamaha 205.



Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team, 819 Punkte. 2. BK8 Gresini Racing 562. 3. Pertamina Enduro VR46 Racing 424. 4. Red Bull KTM Factory Racing 359. 5. Aprilia Racing 324. 6. Monster Energy Yamaha 226. 7. Trackhouse MotoGP Team 219. 8. Honda HRC Castrol Team 197. 9. Red Bull KTM Tech3 Racing 191. 10. LCR Honda 134. 11. Prima Pramac Yamaha Racing 105.