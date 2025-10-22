Marini will erstes Honda-Podest: «Wir sind nah dran!»

MotoGP-Ass Luca Marini (Honda) beeindruckte an den letzten Rennwochenenden mit seiner Konstanz. Was ihm 2025 noch fehlt, ist ein Podestplatz. In Malaysia soll dieses Ziel erreicht werden.

Luca Marini war auf Phillip Island mit den Rängen 8 und 6 der mit Abstand beste Honda-Pilot. Teamkollege Joan Mir sowie die LCR-Piloten Johann Zarco und Somkiat Chantra fanden kein Mittel, um mit der RC213V schnell zu sein.

Marini legte in der zweiten Saisonhälfte bislang eine beeindruckende Konstanz an den Tag. Seit dem Ungarn-GP kam er nur einmal nicht ins Ziel – im Grand Prix in Motegi, als er aufgrund eines technischen Defekts an seiner Honda aufgeben musste. Zehn Mal landete Marini seit Mitte August in den Top-10 (Sprints und Grands Prix), dreimal davon erreichte er eine Top-5-Platzierung.

Marini möchte unbedingt noch ein Saisonziel erreichen – seinen ersten Podestplatz mit Honda. Am kommenden Wochenende hat er beim Malaysia-GP eine weitere Gelegenheit, dies zu schaffen. «Ich bin bereit, es wird sicherlich ein interessantes Wochenende. Sepang ist eine ganz besondere Strecke, und wenn man dort getestet hat, kann man immer vergleichen, woran man das ganze Jahr über gearbeitet hat», betonte der Halbbruder von Valentino Rossi. «Es ist eine abwechslungsreiche Strecke, und ich denke, dass sie uns etwas besser liegen wird als Phillip Island.»

Auf dem Sepang International Circuit schließt sich der Kreis. Dort hat das Jahr mit dem ersten MotoGP-Test begonnen. Im Lauf der Saison konnte Honda bei der RC213V beachtliche Fortschritte erzielen. Die Top-3 sind für einen Honda-Fahrer mittlerweile wieder zu einem realistischen Ziel geworden. Beständigkeit und Anpassungsfähigkeit werden beim Großen Preis von Malaysia entscheidend sein – die Bedingungen können dort wechselhaft sein.

Marini hat an den letzten Rennwochenenden gezeigt, dass er sich gut anpassen kann und sein großes Ziel – das Podium – in Reichweite ist. «Wir haben noch drei Rennen, um unser Ziel zu erreichen. Wir werden bis zum Schluss weiterarbeiten, denn wir sind nah dran», ist er sich sicher.

In der Gesamtwertung liegt Luca Marini nach seiner beeindruckenden Serie mit 120 Punkten auf Rang 13. 2024 hat er es in seinem ersten Jahr mit Honda auf insgesamt 14 Punkte geschafft.

WM-Stand nach 38 von 44 Rennen:

1. M. Marquez, 545 Punkte. 2. A. Marquez 379. 3. Bezzecchi 282. 4. Bagnaia 274. 5. Acosta 233. 6. Di Giannantonio 216. 7. Morbidelli 208. 8. Aldeguer 183. 9. Quartararo 166. 10. R. Fernandez 146. 11. Zarco 128. 12. Binder 126. 13. Marini 120. 14. Bastianini 96. 15. Mir 77. 16. Ogura 73. 17. Vinales 72. 18. Miller 66. 19. Rins 60. 20. Oliveira 36. 21. Martin 34. 22. P. Espargaro 23. 23. Nakagami 10. 24. Savadori 8. 25. A. Fernandez 8. 26. Chantra 6. 27. A. Espargaro 0.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 671 Punkte. 2. Aprilia 345. 3. KTM 298. 4. Honda 248. 5. Yamaha 205.



Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team, 819 Punkte. 2. BK8 Gresini Racing 562. 3. Pertamina Enduro VR46 Racing 424. 4. Red Bull KTM Factory Racing 359. 5. Aprilia Racing 324. 6. Monster Energy Yamaha 226. 7. Trackhouse MotoGP Team 219. 8. Honda HRC Castrol Team 197. 9. Red Bull KTM Tech3 Racing 191. 10. LCR Honda 134. 11. Prima Pramac Yamaha Racing 105.