Sepang: Augusto Fernandez mit V4-Yamaha am Start

Yamaha-Testfahrer Augusto Fernandez wird beim Großen Preis von Malaysia mit einer Wildcard an den Start gehen. Er wird in Sepang sein zweites MotoGP-Rennwochenende mit der V4-M1 bestreiten.

Beim San Marino-GP in Misano Mitte September testete Augusto Fernandez die neue V4-Yamaha das erste Mal unter Rennbedingungen. Der spanische Testfahrer belegte dort die Ränge 18 und 14 und konnte immerhin zwei WM-Punkte einfahren.

Vom 24. bis 26. Oktober findet der Große Preis von Malaysia statt. Auf dem Sepang International Circuit wird Fernandez mit einer Wildcard an den Start gehen und die V4-M1 erneut an einem Rennwochenende testen.

«Ich bin froh, wieder Rennen fahren zu können. Nach dem GP in Misano ist eine lange Zeit vergangen, aber ich freue mich sehr auf das kommende Wochenende», blickte der 28-Jährige voraus. «Wir werden das Paket unseres V4-Prototyps weiter verbessern. Ich habe es so sehr vermisst, den V4-Prototypen zu fahren, und ich kann es kaum erwarten, das Wochenende zu beginnen und zu sehen, was möglich ist. Aber natürlich wird es ein weiteres Wochenende für die Entwicklung des Prototyps sein – daher ist das Hauptziel, für die nächste Saison bereit zu sein.»

Yamaha wird am kommenden Wochenende weitere Daten sammeln, um die Entwicklung des V4-Prototyps voranzutreiben. Es soll auf der Arbeit aufgebaut werden, die der japanische Hersteller im September in Misano geleistet hat. Dort konnte Yamaha mit dem V4-Bike bereits einen Schritt nach vorne machen. Fernandez betonte damals, dass im Vergleich zur M1 mit Reihenvierzylinder, einige wichtige Bereiche verbessert wurden. «Wir haben das Heck stark verbessert, was, wie alle wissen, beim Standard-Bike die größte Schwachstelle ist – vor allem der mangelnde Grip am Hinterrad. Jetzt versuchen wir, für das Bike die richtige Balance zu finden – damit auch die Front so gut funktioniert wie bei der Standard-M1.»