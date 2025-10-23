Quartararo: «Will keine Schwierigkeiten bekommen!»

Fabio Quartararo freut sich auf das MotoGP-Wochenende in Sepang. Er blickt jedoch bereits auf den Valencia-Test voraus. «Ich muss dort spüren, dass es ein Sieger-Bike ist», meinte er zu den Erwartungen an die V4-Yamaha.

Nach dem Australien-GP war Yamaha-Pilot Fabio Quartararo ratlos. Am Samstag hatte er noch die Pole-Position erzielt, doch sowohl im Sprint als auch im Grand Prix wurde er durchgereicht. Vor allem nach dem elften Platz im Hauptrennen fand der Franzose keine Erklärung für das schlechte Abschneiden.

Danach brauchte der Weltmeister von 2021 eine Auszeit. «Ich verbrachte drei Tage in Singapur und habe gut trainiert. Ich habe nicht an Motorräder gedacht», schmunzelte Quartararo. «Es ist nicht leicht, komplett abzuschalten. Deshalb verbringe ich gerne Zeit mit meinen Freunden, und ich genieße die wenigen freien Tage, die wir zwischen den Rennen haben.»

An diesem Wochenende geht es mit dem Großen Preis von Malaysia weiter. Anfang Februar verbrachte Yamaha im Zuge des Shakedown-Tests und des offiziellen Tests insgesamt sechs Tage auf dem Sepang International Circuit. Aufgrund der Concessions-Regeln konnten die Werksfahrer bereits beim Shakedown mit der M1 ihre Runden drehen. Damals waren die Yamaha-Piloten immer bei den Schnellsten dabei und sie konnten sehr viele Daten sammeln.

«Ich weiß zwar nicht, wie wir hier beginnen sollen, aber man startet immer wieder von Neuem», sagte Quartararo am Donnerstag vor dem Rennwochenende. «Ich mag diese Strecke, wir haben hier sechs Tage lang getestet. Das Bike ist mehr oder weniger dasselbe. Wir haben eine Basis, aber die anderen Hersteller haben im Lauf der Saison große Schritte gemacht – ich bin gespannt, wie schnell diese sein werden.»

Letztes Jahr erzielte Quartararo in Sepang die Ränge 5 und 6. «Es war gut. Wir haben uns in diesem Jahr auch bei der Zeitenjagd verbessert. Wir werden sehen, was dieses Jahr möglich ist», grübelte er.

Yamaha-Testfahrer Augusto Fernandez wird beim Malaysia-GP mit der V4-M1 am Start sein. Die Fahrer des japanischen Herstellers werden gespannt sein, wie es an diesem Wochenende bei der Entwicklungsarbeit für das neue Motorrad läuft. «Es ist für Yamaha immer schön, den V4 und alles andere zu testen, aber für mich ist es immer anders, wenn ich das Bike dann teste. Mein volles Interesse gilt deshalb dem Valencia-Test. Dieser wird sehr wichtig sein, denn von November bis Februar kann man zwar Sachen verändern, aber man kann sie nicht ausprobieren», stellte der 26-Jährige klar.

Welche Erwartungen hat «El Diablo» an den Valencia-Test? «Ich muss spüren, dass es ein Sieger-Bike ist und dass man damit in jeder Session – inklusive Sprints und GPs – um die Top-3 oder zumindest Top-5 kämpfen kann. Von meiner Seite sind die Erwartungen eindeutig. Ich weiß, dass es schwierig wird, aber es ist das, was ich brauche. Ich habe viele Jahre gelitten, jetzt will ich ein siegfähiges Bike. Die beiden wichtigsten Meilensteine werden die Tests in Valencia und Sepang sein. Es ist klar, dass das Motorrad in Valencia nicht komplett fertig sein wird, aber wenn wir im Februar hierher zurückkommen, dann werden wir mehr oder weniger das Bike haben, mit dem wir die Rennen bestreiten.»

Welche Verbesserungen konnte Quartararo beim V4-Bike vom Sommer bis jetzt ausmachen? «Ich will diese Frage nicht beantworten, um keine Schwierigkeiten zu bekommen», schmunzelte er.