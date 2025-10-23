Wegen Crash: Di Giannantonio fehlen die Kilometer

Fabio Di Giannantonio (VR46 Ducati) konnte in letzter Zeit in Sepang aufgrund von Verletzungen nur wenige Runden absolvieren. Mit den wenigen Daten wird das MotoGP-Wochenende mit der GP25 zur Herausforderung.

Fabio Di Giannantonio hatte auf Phillip Island ein erfolgreiches MotoGP-Wochenende. Mit seiner Ducati GP25 war er konkurrenzfähig. Platz 5 im Sprint und der zweite Rang im Grand Prix brachten dem Italiener viele Punkte ein – in der WM-Tabelle zog er an seinem Teamkollegen Franco Morbidelli vorbei.

Nach seinem Podest im Australien-GP hatte der VR46-Pilot mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen, er hatte auch Fieber. Wie geht es ihm einige Tage danach? «Es geht mir besser als in Australien, wo ich mich nach dem Rennen sehr schlecht gefühlt habe», sagte er in Malaysia in der Pressekonferenz am Donnerstag. «Jeder dachte, dass ich mich wegen der Party nach dem Podestplatz so schlecht fühlte, aber in Wahrheit war ich bereits um 9 Uhr im Bett.»

Letztes Jahr fehlte «Diggia» beim Malaysia-GP. Er hatte damals nach dem Thailand-GP entschieden, die Saison vorzeitig zu beenden und sich in seiner Heimat die angeschlagene Schulter operieren zu lassen. Beim Sepang-Test im Februar dieses Jahres hatte Di Giannantonio dann sein Comeback. Damals stürzte er am ersten Tag und brach sich das linke Schlüsselbein. Er musste erneut die Heimreise antreten, um sich operieren zu lassen.

«Das Podium von Australien gibt mir sehr viel Motivation, ich kann es kaum erwarten, diese wunderschöne Strecke zu genießen. Es ist schon eine Weile her, als ich hier war, denn das letzte Mal konnte ich nur so 20 Runden fahren – dann habe ich mich verletzt», erzählte der 27-Jährige.

Ist die Tatsache, dass er im Vergleich zu den anderen Fahrern auf dem Sepang International Circuit in letzter Zeit nur wenige Runden absolvierte, ein Nachteil für das kommende Rennwochenende? «Wenn du auf eine Strecke kommst, wo du viele Daten von der Vergangenheit heranziehen kannst, hilft dir das natürlich, um mit einer Basis zu starten», betonte Di Giannantonio. «Für uns wird es an diesem Wochenende ein weißes Blatt sein, weil ich auf dieser Piste in der MotoGP bislang noch nie besonders gut war. Es wird eine interessante Herausforderung sein, von einem Podestplatz zu kommen und mit wenigen Daten zu versuchen, erneut ein gutes Wochenende zu absolvieren.»

Zuversicht sollte dem Römer geben, dass Ducati in Malaysia die letzten drei Grands Prix gewinnen konnte (2022 und 2024: Pecco Bagnaia; 2023: Enea Bastianini). Sieht er die Chance, sich ebenfalls in die Siegerliste einzutragen? «Sicher! Ich bin hierhergekommen, um mein Maximum zu geben, und der Sieg ist das Ziel!», unterstrich Di Giannantonio. «Ich starte in kein Wochenende, wo ich nicht daran glaube, dass ich das Rennen gewinnen kann. Ich möchte aber die Füsse am Boden behalten, denn wie wir gesehen haben, war die GP25 bislang nicht immer konstant in dieser Saison. Abgesehen vom Ergebnis werden wir unser Bestes zu geben.»