Sepang: MotoGP-Rookie Aldeguer weiß hier, wie es geht

Fermin Aldeguer (Ducati) möchte nach dem enttäuschenden Australien-GP in Malaysia wieder angreifen. Wie sich ein MotoGP-Bike auf dem Sepang International Circuit anfühlt, weiß der Rookie bereits sehr gut.

Nach seinem besten MotoGP-Wochenende in seiner noch jungen Karriere in Indonesien, wo Fermin Aldeguer seinen ersten Sieg in der Königsklasse einfahren konnte, folgte auf Phillip Island ein Dämpfer. Im Sprint sah er die Zielflagge nicht, im Grand Prix hatte er mit technischen Problemen zu kämpfen. Von Startplatz 7 verlor Aldeguer zunächst einige Positionen. Im Verlauf des Rennens kämpfte er sich wieder nach vorn, doch in den letzten Runden wurde er bis auf Platz 14 durchgereicht. «Es war ein Problem mit dem Motor, die Elektronik hat nicht anständig funktioniert – deshalb habe ich sehr viel Zeit verloren», erklärte er.

Am kommenden Wochenende will der Gresini-Pilot in Malaysia wieder zu alter Stärke zurückfinden. «Wir haben hier die gleichen Ziele und wir wissen, was zu tun ist», betonte der 20-Jährige. «Phillip Island war ein kleines Desaster-Wochenende. Unser Potenzial war aber sehr hoch und wir waren schnell – auch in dem Moment, als wir technische Probleme bekamen. Es ist so wie es ist, wir müssen generell zufrieden sein, wie wir uns verbessern.»

Während Aldeguer auf dem Phillip Island Circuit das erste Mal mit einem MotoGP-Bike gefahren ist, kennt er den Sepang International Circuit vom MotoGP-Test im Februar. Damals hatte er mit dem Shakedown und dem offiziellen Test sechs Tage zur Verfügung, um sich an die Desmosedici GP24 zu gewöhnen und viele Daten zu sammeln.

«Hier kenne ich die Strecke – ich bin im Shakedown und beim offiziellen Test einige Runden gefahren», schmunzelte Aldeguer. «Aber das Bike ist jetzt hinsichtlich des Setups komplett anders. Dennoch habe ich jetzt einiges an Erfahrung und ich weiß, wie ich mit dem Motorrad fahren muss. Wir müssen am Freitag starten, als ob wir auf eine neue Strecke gehen – so wie an all den anderen Wochenenden.»

Aldeguer hat mittlerweile 19 Rennwochenenden mit der MotoGP-Ducati absolviert. Wie unterschiedlich fühlt sich für ihn das Motorrad im Vergleich zum Sepang-Test im Winter an? «Das ist technisch schwer zu beschreiben», grübelte er. «Wir haben das Setup an meinen Fahrstil angepasst, und natürlich habe ich auch meinen Stil an das MotoGP-Bike angepasst. Wir arbeiten daran, dass ich mich immer wohler fühle – das ist es. Hinsichtlich des Setups nutzte ich im ersten Teil der Saison sehr viel den Vorderreifen, jetzt sind wir mehr in die andere Richtung unterwegs. Aber wir benötigen noch mehr Runden, um das Bike noch mehr an meinen Fahrstil anzupassen.»

In der Saison 2023 konnte Fermin Aldeguer in Malaysia das Moto2-Rennen gewinnen – wie das Siegen auf dieser Strecke geht, weiß er somit auch.