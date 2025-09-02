MXoN Team Slowenien mit Gajser, Pancar und Peklaj

Team Slowenien startet beim MXoN in Crawfordsville in der Besetzung Tim Gajser (MXGP), Jan Pancar (Open) und Jaka Peklaj (MX2). Mit dieser Mannschaft erreichte Slowenien 2024 in Matterley Basin den 7. Platz.

Wenn Jan Pancar (KTM) einen guten Tag hat, dann kann er als Privatfahrer im Feld der besten MXGP-Fahrer unter den Top-3 auftauchen. Unvergessen ist sein Husarenritt im ersten Lauf von Loket auf Platz 3. Beim Deutschland-Grand-Prix beendete der Slowene das MXGP-Qualifikationsrennen auf Rang 4. In der WM-Tabelle rangiert er nach 17 von 20 WM-Läufen auf dem 11. Tabellenplatz und ist damit der beste Privatfahrer.

Mit HRC-Werksfahrer Tim Gajser (MXGP) und einem gut aufgelegtem Jan Pancar (Open) ist das slowenische Team schon einmal gut aufgestellt. Jaka Peklaj wird als MX2-Pilot an den Start gehen. Peklaj holte in dieser Saison seine ersten MX2-WM-Punkte.

MXoN Team Slowenien 2025:



Tim Gajser – MXGP

Jan Pancar - Open

Jaka Peklaj - MX2

Slowenien startete schon 2024 mit genau dieser Aufstellung und erreichte Platz 7. Die Schlüssel-Szene war der Pass von Tim Gajser, der in der letzten Runde Jett Lawrence überholte und mit Siegen in beiden Rennen MXGP-Gesamtsieger wurde.