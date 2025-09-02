MXoN Team Slowenien mit Gajser, Pancar und Peklaj
Tim Gajser gewann 2024 die MXGP-Einzelwertung des MXoN
Wenn Jan Pancar (KTM) einen guten Tag hat, dann kann er als Privatfahrer im Feld der besten MXGP-Fahrer unter den Top-3 auftauchen. Unvergessen ist sein Husarenritt im ersten Lauf von Loket auf Platz 3. Beim Deutschland-Grand-Prix beendete der Slowene das MXGP-Qualifikationsrennen auf Rang 4. In der WM-Tabelle rangiert er nach 17 von 20 WM-Läufen auf dem 11. Tabellenplatz und ist damit der beste Privatfahrer.
Mit HRC-Werksfahrer Tim Gajser (MXGP) und einem gut aufgelegtem Jan Pancar (Open) ist das slowenische Team schon einmal gut aufgestellt. Jaka Peklaj wird als MX2-Pilot an den Start gehen. Peklaj holte in dieser Saison seine ersten MX2-WM-Punkte.
MXoN Team Slowenien 2025:
Tim Gajser – MXGP
Jan Pancar - Open
Jaka Peklaj - MX2
Slowenien startete schon 2024 mit genau dieser Aufstellung und erreichte Platz 7. Die Schlüssel-Szene war der Pass von Tim Gajser, der in der letzten Runde Jett Lawrence überholte und mit Siegen in beiden Rennen MXGP-Gesamtsieger wurde.