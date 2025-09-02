Anmelden Registrieren Einstellungen Abonnements & Käufe Abmelden
Formel 1: «Hamilton auf Niveau Volksschule»

MXoN Team Slowenien mit Gajser, Pancar und Peklaj

Von Thoralf Abgarjan
Tim Gajser gewann 2024 die MXGP-Einzelwertung des MXoN
© Infront Moto Racing

Tim Gajser gewann 2024 die MXGP-Einzelwertung des MXoN

Team Slowenien startet beim MXoN in Crawfordsville in der Besetzung Tim Gajser (MXGP), Jan Pancar (Open) und Jaka Peklaj (MX2). Mit dieser Mannschaft erreichte Slowenien 2024 in Matterley Basin den 7. Platz.
Jetzt für den Newsletter anmelden und alle Highlights zweimal wöchentlich direkt in den Posteingang erhalten!

Wenn Jan Pancar (KTM) einen guten Tag hat, dann kann er als Privatfahrer im Feld der besten MXGP-Fahrer unter den Top-3 auftauchen. Unvergessen ist sein Husarenritt im ersten Lauf von Loket auf Platz 3. Beim Deutschland-Grand-Prix beendete der Slowene das MXGP-Qualifikationsrennen auf Rang 4. In der WM-Tabelle rangiert er nach 17 von 20 WM-Läufen auf dem 11. Tabellenplatz und ist damit der beste Privatfahrer.

Mit HRC-Werksfahrer Tim Gajser (MXGP) und einem gut aufgelegtem Jan Pancar (Open) ist das slowenische Team schon einmal gut aufgestellt. Jaka Peklaj wird als MX2-Pilot an den Start gehen. Peklaj holte in dieser Saison seine ersten MX2-WM-Punkte.

MXoN Team Slowenien 2025:

Tim GajserMXGP
Jan Pancar - Open
Jaka Peklaj - MX2

Slowenien startete schon 2024 mit genau dieser Aufstellung und erreichte Platz 7. Die Schlüssel-Szene war der Pass von Tim Gajser, der in der letzten Runde Jett Lawrence überholte und mit Siegen in beiden Rennen MXGP-Gesamtsieger wurde.


Diesen Artikel teilen auf...

Mehr über...

Siehe auch

Videos

Thema der Woche

Ducati macht Rückschritt, Marquez den Unterschied

Von Michael Scott
Kolumnist Michael Scott über den Unterschied, den ein einzelner Fahrer machen kann – und den Unterschied zwischen zwei einander ähnelnden Motorrädern. Warum Ducati einen Rückschritt gemacht hat.
» weiterlesen
 

TV-Programm

  • Mi. 03.09., 00:10, Motorvision TV
    King of the Roads
  • Mi. 03.09., 01:00, Motorvision TV
    Rallye: Rallye Isla de Los Volcanes
  • Mi. 03.09., 01:45, Hamburg 1
    car port
  • Mi. 03.09., 02:00, ORF Sport+
    Motorsport: European Le Mans Series
  • Mi. 03.09., 02:30, Hamburg 1
    car port
  • Mi. 03.09., 03:00, Eurosport 2
    Speedway: FIM Grand Prix
  • Mi. 03.09., 03:30, ORF 2
    Tierisch prominent
  • Mi. 03.09., 04:00, ORF Sport+
    Formel 1: Großer Preis von Spanien
  • Mi. 03.09., 04:10, Motorvision TV
    Top Speed Classic
  • Mi. 03.09., 04:35, Motorvision TV
    Gearing Up
» zum TV-Programm
6.95 02071959 C0209212012 | 4