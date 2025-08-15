Neuer Opel Corsa Rally6 für den Breitensport
Der neu entwickelte Opel Corsa Rally6: Kostengünstige Möglichkeit für den Einstieg in den Rallyesport
Der Cup wird mit dem Opel Corsa Rally6 ausgetragen, der als Breitensport-Fahrzeug ausgerichtet ist und im Rahmen der ADAC Saarland-Pfalz Rallye seine Deutschland-Premiere feiert. Die neu geschaffene Serie für junge Talente rundet die gemeinsame Förderpyramide von ADAC und Opel über den ADAC Opel Electric Rally Cup «powered by GSE» bis in das ADAC Opel Rally Junior Team im internationalen Rallyesport ab.
Der Opel Corsa Rally6 ist bewusst seriennah gehalten, was die Kosten für die Teams senkt und das Handling des Fahrzeugs erleichtert. So rollt der pfiffige Rallye-Flitzer auf Stahlfelgen und Serienreifen. Angetrieben wird der rund 1050 kg leichte Fronttriebler von einem 1,2-Liter-Dreizylinder-Turbomotor, der es auf eine Leistung von 107 kW (145 PS) bei 4500 U/min und ein maximales Drehmoment von 240 Nm bei 1750 U/min bringt. Für die Kraftübertragung sorgt ein 6-Gang-Schaltgetriebe. Der Corsa Rally6 ist zum Preis von 38.900 Euro (netto) ab sofort bestellbar.
Der neugeschaffene Junior Cup-Serie wird ausschließlich mit Fahrzeugen vom Typ Opel Corsa Rally6 ausgetragen. Die Zielgruppe sind dabei deutsche Rallye-Talente im Alter von 17 bis 24 Jahren. Opel und ADAC zeigen damit den jungen Teilnehmern effektive und kostengünstige Aufstiegsmöglichkeiten auf. Eine sinnvoller Schritt nach der «Lehrzeit» im ADAC Rallye Junior Cup ist ein Einstieg in den ADAC Opel Electric Rally Cup «powered by GSE», der ab der kommenden Saison mit dem neuen, 280 PS starken Mokka GSE Rally ausgetragen wird.
Der Gewinner des ersten elektrischen Rallye-Markenpokals weltweit steigt dann automatisch ins ADAC Opel Rally Junior Team auf und bestreitet im Folgejahr im Corsa Rally4 ein internationales Einsatzprogramm.
„Gemeinsam mit Opel bieten wir nun eine durchgängige und stringente Förderpyramide im Rallyesport. Der neue ADAC Rally Junior Cup schließt eine Lücke im Einsteigerbereich und ist eine überzeugende gemeinsame Initiative, Nachwuchsfahrern mit einem attraktiven Fahrzeug den Weg in den Rallyesport zu ebnen. Die erfolgreiche Nachwuchsförderung von Opel und dem ADAC bietet jungen Talenten so noch mehr Perspektiven“, erläutert ADAC Motorsportchef Thomas Voss.
«Opel und ADAC beweisen, dass es ihnen mit der Nachwuchsförderung ernst ist», ergänzt Opel-Motorsportchef Jörg Schrott. «Der neue Corsa Rally6 ist das perfekte Einsteiger-Fahrzeug, um die ersten Schritte im Rallyesport zu gehen. Das Auto ist schnell, leicht zu fahren und zu handeln, und es bietet hohe Kostenkontrolle. Opel und ADAC arbeiten nachhaltig für den deutschen Rallyesport».
Für 2026 sind im ADAC Rallye Junior Cup acht bis neun Veranstaltungen im Rahmen der Deutschen Rallye-Meisterschaft (DRM), der Deutschen Rallye Challenge (DRC) und anderer Rallye-70-Wettbewerbe geplant.
Der Terminkalender wird zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgegeben
Opel Corsa Rally6: Technische Daten
Motor: 1,2-Liter-Dreizylinder-Turbomotor
Leistung: 107 kW (145 PS) bei 4500/min
Max. Drehmoment: 240 Nm bei 1750/min
Elektronik: Motorsteuerung von Magneti Marelli
Elektronisches Stabilitäts-Programm (ESP), Traktions-Kontrolle
(TC) sowie Anti-Blockier-System (ABS) deaktiviert
Kraftübertragung: Frontantrieb mit 6-Gang-Schaltgetriebe, Ein-Scheiben-Kupplung
Fahrwerk: McPherson-Federbeine vorne
Original verformbarer Querträger hinten
Stoßdämpfer von Stellantis Motorsport
Lenkung: Elektrische Servolenkung
Bremsen: innenbelüftete 302-mm-Bremsscheiben vorne,
249-mm-Bremsscheiben hinten
Mechanische Handbremse
Räder: Stahlfelgen 7Jx17
Serienreifen 205/45 ZR17 Standard
Chassis: Original-Rohkarosse, verstärkt durch geschweißten Mehrpunkt-
Überrollkäfig vom Typ Corsa Rally4
Sicherheit: Elektrisch auslösende Feuerlöschanlage
Rennsitze mit integrierten Kopfstützen, 6-Punkt-Gurte
Abmessungen: Länge: 4.055 mm, Breite: 1.745 mm, Radstand: 2.540 mm