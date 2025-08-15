Neuer Opel Corsa Rally6 für den Breitensport

ADAC und Opel stärken die Nachwuchsförderung mit dem neuem ADAC Rallye Junior Cup. In der Talentenschmiede wird der neu entwickelte 145 PS starke Opel Corsa Rally6 exklusiv zum Einsatz kommen.

Der Cup wird mit dem Opel Corsa Rally6 ausgetragen, der als Breitensport-Fahrzeug ausgerichtet ist und im Rahmen der ADAC Saarland-Pfalz Rallye seine Deutschland-Premiere feiert. Die neu geschaffene Serie für junge Talente rundet die gemeinsame Förderpyramide von ADAC und Opel über den ADAC Opel Electric Rally Cup «powered by GSE» bis in das ADAC Opel Rally Junior Team im internationalen Rallyesport ab.

Der Opel Corsa Rally6 ist bewusst seriennah gehalten, was die Kosten für die Teams senkt und das Handling des Fahrzeugs erleichtert. So rollt der pfiffige Rallye-Flitzer auf Stahlfelgen und Serienreifen. Angetrieben wird der rund 1050 kg leichte Fronttriebler von einem 1,2-Liter-Dreizylinder-Turbomotor, der es auf eine Leistung von 107 kW (145 PS) bei 4500 U/min und ein maximales Drehmoment von 240 Nm bei 1750 U/min bringt. Für die Kraftübertragung sorgt ein 6-Gang-Schaltgetriebe. Der Corsa Rally6 ist zum Preis von 38.900 Euro (netto) ab sofort bestellbar.

Der neugeschaffene Junior Cup-Serie wird ausschließlich mit Fahrzeugen vom Typ Opel Corsa Rally6 ausgetragen. Die Zielgruppe sind dabei deutsche Rallye-Talente im Alter von 17 bis 24 Jahren. Opel und ADAC zeigen damit den jungen Teilnehmern effektive und kostengünstige Aufstiegsmöglichkeiten auf. Eine sinnvoller Schritt nach der «Lehrzeit» im ADAC Rallye Junior Cup ist ein Einstieg in den ADAC Opel Electric Rally Cup «powered by GSE», der ab der kommenden Saison mit dem neuen, 280 PS starken Mokka GSE Rally ausgetragen wird.

Der Gewinner des ersten elektrischen Rallye-Markenpokals weltweit steigt dann automatisch ins ADAC Opel Rally Junior Team auf und bestreitet im Folgejahr im Corsa Rally4 ein internationales Einsatzprogramm.

„Gemeinsam mit Opel bieten wir nun eine durchgängige und stringente Förderpyramide im Rallyesport. Der neue ADAC Rally Junior Cup schließt eine Lücke im Einsteigerbereich und ist eine überzeugende gemeinsame Initiative, Nachwuchsfahrern mit einem attraktiven Fahrzeug den Weg in den Rallyesport zu ebnen. Die erfolgreiche Nachwuchsförderung von Opel und dem ADAC bietet jungen Talenten so noch mehr Perspektiven“, erläutert ADAC Motorsportchef Thomas Voss.



«Opel und ADAC beweisen, dass es ihnen mit der Nachwuchsförderung ernst ist», ergänzt Opel-Motorsportchef Jörg Schrott. «Der neue Corsa Rally6 ist das perfekte Einsteiger-Fahrzeug, um die ersten Schritte im Rallyesport zu gehen. Das Auto ist schnell, leicht zu fahren und zu handeln, und es bietet hohe Kostenkontrolle. Opel und ADAC arbeiten nachhaltig für den deutschen Rallyesport».





Für 2026 sind im ADAC Rallye Junior Cup acht bis neun Veranstaltungen im Rahmen der Deutschen Rallye-Meisterschaft (DRM), der Deutschen Rallye Challenge (DRC) und anderer Rallye-70-Wettbewerbe geplant.

Der Terminkalender wird zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgegeben

Opel Corsa Rally6: Technische Daten



Motor: 1,2-Liter-Dreizylinder-Turbomotor

Leistung: 107 kW (145 PS) bei 4500/min

Max. Drehmoment: 240 Nm bei 1750/min

Elektronik: Motorsteuerung von Magneti Marelli

Elektronisches Stabilitäts-Programm (ESP), Traktions-Kontrolle

(TC) sowie Anti-Blockier-System (ABS) deaktiviert

Kraftübertragung: Frontantrieb mit 6-Gang-Schaltgetriebe, Ein-Scheiben-Kupplung

Fahrwerk: McPherson-Federbeine vorne

Original verformbarer Querträger hinten

Stoßdämpfer von Stellantis Motorsport

Lenkung: Elektrische Servolenkung

Bremsen: innenbelüftete 302-mm-Bremsscheiben vorne,

249-mm-Bremsscheiben hinten

Mechanische Handbremse

Räder: Stahlfelgen 7Jx17

Serienreifen 205/45 ZR17 Standard

Chassis: Original-Rohkarosse, verstärkt durch geschweißten Mehrpunkt-

Überrollkäfig vom Typ Corsa Rally4

Sicherheit: Elektrisch auslösende Feuerlöschanlage

Rennsitze mit integrierten Kopfstützen, 6-Punkt-Gurte

Abmessungen: Länge: 4.055 mm, Breite: 1.745 mm, Radstand: 2.540 mm