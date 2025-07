Früh wie noch nie: Kalender für SBK-WM 2026 steht

Wenige Tage nach der Präsentation des provisorischen MotoGP-Kalenders für 2026 zog Promoter Dorna nach und veröffentlichte auch den der Superbike-WM. Neue Destinationen sind frühestens 2027 zu erwarten.

Sowohl was die Anzahl als auch die Austragungsorte betrifft, ist der Kalender der Superbike- und Supersport-WM 2026 identisch mit diesem Jahr.



Los geht es traditionell am letzten Februar-Wochenende auf Phillip Island in Südaustralien, am Montag und Dienstag davor findet der einzige offizielle Wintertest statt.



Europa-Auftakt ist am letzten März-Wochenende in Portimao an der Algarve, nachdem sich das «Abendrennen» im August 2024 als Flop erwiesen hatte.

Auf dem TT-Circuit in Assen wird wie immer im April gefahren, von dort geht es weiter nach Ungarn an den Plattensee. Der neue Balaton Park Circuit soll dafür sorgen, den Tourismus außerhalb der Hochsaison im Sommer anzukurbeln, dieses Jahr gastierte die Superbike-WM dort Ende Juli, die MotoGP hat ihre Premiere Ende August. 2026 ist SBK am ersten Mai-Wochenende, MotoGP Anfang Juni.

Von Ungarn geht es für den SBK-Tross weiter nach Brüx (Most) in Tschechien. Zum Ärger der vielen Camper wurde erneut ein Mai-Termin gewählt, dieses Jahr war es nass und kalt. Da kommt kein Urlaubsflair am See auf, wie früher im Hochsommer.



Am letzten Mai-Wochenende ist Aragon, Mitte Juni traditionell Misano. Dann sind bereits sieben der zwölf Events absolviert und die Meisterschaft geht in eine fast achtwöchige Sommerpause.

Mitte Juli sind die Rennen in Donington Park in England, Anfang September folgt wie seit Jahren Magny-Cours in Frankreich. Cremona in Norditalien wurde vom Mai in den September verschoben, um damit eine größere zeitliche Distanz zu Misano zu schaffen.



Den Abschluss bilden im Oktober die Veranstaltungen in Estoril/Portugal und Jerez im südlichsten Zipfel Spaniens.

2026 werden wir erstmals die neue Sportbike-WM sehen, die die Supersport-300-Klasse ersetzt, sie wird bei acht Events dabei sein. Bei welchen Rennen die Frauen-WM antritt, steht noch nicht fest.

Erwartungsgemäß hat die Übernahme der MotoGP- und Superbike-WM durch den US-Konzern Liberty Media für 2026 noch keine Auswirkungen auf den Kalender.

Für 2027 wird angestrebt, dass die Superbike-WM mehr Überseerennen bekommt. Der Auftakt in Australien soll mit einem Event in Asien kombiniert werden, außerdem wünschen sich die Hersteller ein Rennen in den USA – idealerweise zusammen mit einem in Südamerika.

Provisorischer Kalender SBK-WM 2026:

20.–22. Februar Phillip Island/Australien

27.–29. März Portimao/Portugal*

17.–19. April Assen/Niederlande*

01.–03. Mai Balaton Park/Ungarn

15.–17. Mai Most/Tschechien*

29.–31. Mai Aragon/Spanien*

12.–14. Juni Misano/Italien*

10.–12. Juli Donington Park/Großbritannien

04.–06. September Magny-Cours/Frankreich*

25.–27. September Cremona/Italien*

09.–11. Oktober Estoril/Portugal

16.–18. Oktober Jerez/Spanien*



*mit Sportbike-WM