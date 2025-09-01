Startschuss gefallen: Lancia Ypsilion Rally2 kommt

Anmelden Registrieren Einstellungen Abonnements & Käufe Abmelden
Von Martin Gruhler
Bald lüftet sich sich der Schleier: Die Entwicklung des Lancia Ypsilion Rally2 ist schon weit fortgeschritten
© RK-Media

Bald lüftet sich sich der Schleier: Die Entwicklung des Lancia Ypsilion Rally2 ist schon weit fortgeschritten

Lancia zündet die nächste Stufe seines Motorsportengagements. Nach dem Einstieg in die Rally4-Kategorie ist die italienische Traditionsmarke bereits intensiv damit beschäftigt einen Ypsilon Rally2 zu entwickeln.
Das neue Wettbewerbsauto wird schon seit längerer Zeit ausgiebig getestet. Schon im kommenden Jahr soll der Ypsilon Rally2 bei der Rallye Monte Carlo erstmals an den Start gehen.

Nach dem erfolgreichen Wiedereinstieg in den Rallyesport mit dem Ypsilon Rally4, der in Italien mit der exklusiven
Markenpokalserie Trofeo Lancia mächtig für Furore sorgt, folgt der logische nächste Schritt mit dem Ypsilon Rally2. Das Fahrzeug wird von der Konzern übergreifenden Stellantis-Sportabteilung entwickelt.

Das traditionsreiche «HF Integrale»-Logo wird bereits auf den Testwagen genutzt. Das Zeichen gilt als Synonym für die vielen großen historischen Siege von Lancia im Rallyesport, an welche angeknüpft werden soll.

Bereits schon jetzt wird über die Fahrerwahl spekuliert. Es könnten, wie schon in der Vergangenheit, talentierte finnische Piloten mit dem neuen italienischen Renner eine legendäre Geschichte wieder beleben und fortsetzen.

Wie andere Automobilhersteller auch bekennt sich der Stellantis-Konzern, zu welchem Lancia gehört, in der jüngsten Gegenwart wiederum vermehrt zu Fahrzeugen mit Verbrennungsmotoren und daran verknüpft auch zum Motorsport.

