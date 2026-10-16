Zwei Millionen Flaschen eingespart: DTM und BWT erreichen Meilenstein

Mehr als zwei Millionen eingesparte Einwegflaschen und 70.000 Euro für den guten Zweck: Die DTM und BWT (Best Water Technology) ziehen nach der Saison 2026 eine erfolgreiche Bilanz. Mit dem BWT Race Lap Award unterstützen die beiden Partner die b.waterMISSION, die sich für den Zugang zu sicherem und sauberem Trinkwasser in Afrika einsetzt. Gleichzeitig wurde bei der Vermeidung von Einwegflaschen ein neuer Meilenstein erreicht. Seit Beginn der Zusammenarbeit zwischen dem ADAC und dem Marktführer für Wassertechnologie im Jahr 2021 konnten bei Motorsportveranstaltungen insgesamt 2.012.502 Plastik- und Glasflaschen eingespart werden.

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Beim BWT Race Lap Award wird jede Rennrunde zum Beitrag für den guten Zweck. Für jeden Umlauf der DTM-Fahrer spenden BWT und der ADAC gemeinsam vier Euro an die b.waterMISSION. In den 16 Saisonrennen 2026 absolvierten die Piloten insgesamt 12.114 Runden und sammelten damit 48.456 Euro. Die beiden Partner stockten diesen Betrag auf 70.000 Euro auf. Die Spende unterstützt Brunnenbauprojekte vor allem in ländlichen Regionen Afrikas. Bei der Siegerehrung des Saisonfinales auf dem Hockenheimring erhielt der neue DTM-Champion Thomas Preining einen symbolischen Scheck.

„Motorsport begeistert Millionen – wir nutzen diese Kraft, um nachhaltig etwas voranzutreiben. Mit Driving Change haben wir gemeinsam mit dem ADAC in dieser DTM-Saison gezeigt, was starke Partnerschaften bewirken können: Unsere BWT Wasserspender ermöglichen den Zugang zu lokal mineralisiertem BWT Wasser und haben dazu beigetragen, alleine in der Saison 2026 über eine halbe Million Einwegplastikflaschen einzusparen – ein starkes Zeichen für gelebte Ressourcenschonung. Gleichzeitig fördern wir mit b.waterMISSION den Zugang zu sicherem und sauberem Trinkwasser. Zwei konkrete Beiträge zu unserer Mission von BWT und Windhager – For You and Planet Blue. Denn echter Erfolg endet nicht an der Ziellinie – er zeigt sich in dem, was wir für Mensch und Planet bewirken“, sagt Anna Grubeck, Head of Sportsponsoring bei BWT.

Ein zentrales Element der Partnerschaft ist die umfassende Infrastruktur für bestes mineralisiertes Trinkwasser bei allen DTM-Rennwochenenden. Allein in der Saison 2026 konnten durch den Einsatz der BWT-Wasserspender 548.304 Flaschen eingespart werden, seit Beginn des Projektes. An den DTM-Rennwochenenden versorgen bis zu 70 Wasserspender auf dem Veranstaltungsgelände und im Fahrerlager die Besucher, Teams, Fahrer, Medien und Offiziellen kostenlos mit lokal aufbereitetem und mineralisiertem Trinkwasser. Das reduziert den Verbrauch von Einwegflaschen aus Plastik und Glas und vermeidet unnötige Transportwege.

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„Die DTM steht für Motorsport auf höchstem Niveau. Gleichzeitig haben wir den Anspruch, unsere Veranstaltungen nachhaltiger zu gestalten. Mit unserer gemeinsamen Kampagne ‚Driving Change‘ haben wir in dieser Saison wichtige Impulse gesetzt und Aufmerksamkeit für dieses wichtige Thema generiert, daran werden wir im kommenden Jahr anknüpfen“, sagt DTM-Geschäftsführerin Claudia Wagner.

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Zur Saison 2026 haben BWT und die DTM ihre Zusammenarbeit mit der Initiative „Driving Change“ intensiviert. An allen acht Rennwochenenden machten verschiedene Aktionen auf Themen wie Abfallvermeidung und den verantwortungsvollen Umgang mit natürlichen Ressourcen aufmerksam.