Sie erzeugte mehr Wirbel als jedes neue Casino in Las Vegas: «The Sphere». Diese kugelförmige Mehrzweckhalle mit 18.600 Sitzplätzen fasziniert seit September 2023 die Menschen, Standort östlich des Venetian-Casinos.

Werbung

Werbung

Auf 54.000 Quadratmetern der Halbkugel lassen sich via 57,6 Millionen LED hochauflösende Bilder abspielen, die Erde, der Mond, ein Riesen-Smiley, ein Helm, die US-amerikanischen Farben, einfach alles. Der Effekt des grössten LED-Schirms der Welt ist umwerfend und zieht fast jeden in seinen Bann.

Das Projekt wurde im Februar 2018 verkündet, damals als Partnerschaft der «Madison Square Garden Company» und der «Las Vegas Sands Corporation», die LVSC ist Besitzer des weltberühmten Casino-Hotels Venetian und des Baulands. Die ursprünglich geplanten Baukosten von 1,2 Milliarden Dollar wurden fast um das Doppelte übertroffen, mit letztlich 2,3 Mia Dollar, damit ist The Sphere das teuerste Bauwerk von Las Vegas.

Die Sphere am Tag Foto: XPB Die Sphere am Tag © XPB

Werbung

Werbung

Am Bau waren bis zu 1500 Fachkräfte beteiligt, während Corona kam es zum Baustopp. Anfang 2021 war die Stahlkuppel fertig (13.000 Tonnen schwer), im Herbst 2021 die Betonkuppel, ab Mai 2022 wurden die LED-Elemente installiert, Puck-Elemente genannt, weil jedes ungefähr so gross ist wie ein Eishockey-Puck.

Thema der Woche Verrückter MotoGP-Held? Jorge Martin als Psychologie-Weltmeister 2026 Viele schüttelten den Kopf, sei es aus Fassungslosigkeit, Bewunderung oder Ablehnung, als ein schwer angeschlagener Jorge Martin in Sepang und Losail ans Gas ging. Martins Botschaft ist angekommen. Weiterlesen TV-Programm Live Las Vegas: Rennen Re-Live FIA Formula One World Championship 22.11.2026 - 07:30

Die weltgrösste LED-Wand ist 112 Meter hoch und wurde am Unabhängigkeitstag 4. Juli 2023 erstmals angeknipst.

In der Halle spielen Top-Acts wie U2, Metallica oder the Eagles, dazu werden Kinofilme gezeigt, wie gegenwärtig der Zauberer von Oz.

Nicht alle waren von der aufregenden Entwicklung begeistert: Die Leuchtkraft der Sphäre hatte den Formel-1-Piloten Sorgen bereitet. Die GP-Organisatoren reagierten: Wenn gefahren wird, dann werden keine irritierenden Bilder aufgespielt, schon gar nicht in jenen Farben, die für die Piloten relevant sind, also rot, gelb oder blau; Farben, welche entlang der Bahn von Flaggenstationen eingespielt werden und von den Fahrern sofort erfasst werden müssen.

Werbung

Werbung

Die Sphere ist atemberaubend Foto: XPB Die Sphere ist atemberaubend © XPB

Joel Fisher, Verantwortlicher von MSG Entertainment für die Sphäre und damit Verhandlungspartner der Formel 1: «Die Fahrer mussten sich nie Sorgen machen. Es versteht sich von selber, dass wir jeder Anforderung des Autosport-Weltverbands FIA nachkommen. Wir haben unzählige Farben und Einspielungen ausprobiert und ein gutes Verständnis dafür entwickelt, was wir guten Gewissens zeigen können.»

«Wir spielen auch 2026 Live-Bilder von der Strecke ein, Helme der Fahrer, Spielkarten mit den Piloten, Werbung der Formel-1-Partnerfirmen – und dann haben wir für die Fans noch ein paar Überraschungen auf Lager.»