2005 bestritt Stefan Bradl seinen ersten Grand Prix, bis 2024 kamen in seiner langen Karriere 214 zusammen. Seine letzte volle MotoGP-Saison fuhr der Bayer 2016 im Aprilia-Werksteam, anschließend trat er noch ein Jahr für Red Bull Honda in der Superbike-WM an. Von 2018 bis Ende 2024 war Bradl Entwicklungs- und Ersatzfahrer für die Honda Racing Corporation, zuständig für alle Werksauftritte des größten Motorradherstellers. Am 17. November 2024 absolvierte der heute 36-Jährige in Barcelona sein letztes Rennen , in den zwei Jahren seither war er weiterhin für Honda als MotoGP-Testfahrer tätig. Dieser Vertrag endet zum 31. Dezember 2026.

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Dann beginnt für den Zahlinger, inzwischen Vater einer Tochter und eines kleinen Buben, ein neuer Lebensabschnitt. Gleich einer Randnotiz teilte HRC über seine Social-Media-Kanäle in nüchternen Worten mit: «Stefan Bradl zum HRC-Sportkoordinator ernannt. Der Moto2-Weltmeister von 2011 und Honda-HRC-Entwicklungsfahrer wird als HRC-Sportkoordinator einen neuen Abschnitt seiner Karriere beginnen und dabei seine zwei Jahrzehnte lange Grand-Prix-Erfahrung nutzen, um die MotoGP-Fahrer von HRC ab 2027 auf der Rennstrecke zu unterstützen. In dieser Funktion wird er zudem die verschiedenen Nachwuchsförderprogramme von HRC weltweit unterstützen.»

Job bei HRC: Für Stefan Bradl wird es die dritte Perspektive

«Das war immer der Plan von mir», grinste der mit 53 Top-10-Platzierungen mit Abstand erfolgreichste deutsche MotoGP-Fahrer im Gespräch mit SPEEDWEEK.com. «Deshalb endet auch meine Expertengeschichte bei ServusTV, Valencia wird mein letztes Rennen für sie. Nach meiner Karriere als Rennfahrer war meine zweite interessante Perspektive die als Journalist, als Experte, der seine Meinung sagen darf, beobachtet was auf der Strecke passiert und das ungefiltert wiedergeben kann. Und jetzt kommt die dritte, in dem ich einem Team beistehe und in offizieller Funktion versuche Rennen zu gewinnen und Titel zu holen. Das ist für mich eine reizvolle Geschichte, weil ich mit Fahrern zu tun habe und die andere Seite eines Teams kennenlerne.»

So schauen wir, dass die sportliche Leistung passt. stefan bradl über seine neue aufgabe

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Von 2012 bis 2014 fuhr Bradl für LCR Honda drei komplette MotoGP-Saisons, im weiteren Verlauf seiner Karriere kamen bei Wildcard- und Ersatzeinsätzen weitere 45 Grands Prix für die japanische Marke hinzu.

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Bradl wird 2027 bei sämtlichen Grand Prix vor Ort sein, wie genau wird sein neuer Job aussehen? «Es wird eine Kombination aus draußen an der Strecke beobachten, ich werde aber auch ein Bindeglied zwischen der Sprache der Fahrer und der Firma im Hintergrund sein, wie sie das ganze verarbeiten», schilderte Stefan. «Damit das flüssiger und verständlicher rüberkommt. So schauen wir, dass die sportliche Leistung passt. Die Fahrer, Techniker und die ganze Firma sollen so Unterstützung bekommen.»

Zuversicht bei Honda für die neue MotoGP-Ära