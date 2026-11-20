Nach 15 Jahren in der Motorrad-Weltmeisterschaft wird Brad Binder nun in Portimao und Valencia seine letzten beiden MotoGP-Events bestreiten. 2027 geht es für ihn im BMW-Werksteam in der Superbike-WM weiter.

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Bevor Binder das GP-Paddock verlässt, will er es mit seiner KTM RC16 noch einmal genießen. Portimao ist dafür der richtige Ort. «Es war cool, nach den Überseerennen eine Woche Pause zu haben und es ist schön, wieder in Portimao zu sein. Dieser Ort ist der Wahnsinn und es ist immer verrückt, hier Rennen zu fahren», blickte der 31-Jährige voraus. «Auf dem MotoGP-Motorrad fühlt es sich hier immer so winzig an, besonders wenn man von einem Ort wie Katar kommt, wo es so schnell und flüssig zugeht.»

Der 4,592 km lange Autodromo Internacional do Algarve hat 15 Kurven und eine 969 m lange Start-Ziel-Gerade. Eine maximale Steigung von 6,2 Prozent sowie ein maximales Gefälle von 12 Prozent verleihen dem «Rollercoaster» seinen Namen.

Brad Binder: «Es sind Elemente im Spiel, die es sonst nirgendwo gibt»

«Man ist die ganze Zeit voll beschäftigt, es fühlt sich ein bisschen wie auf einer Go-Kart-Strecke an – als würde man das Motorrad ständig hin und her werfen», schilderte Binder. «Und bei all den Höhenunterschieden ist es wahnsinnig. Es sind Elemente im Spiel, die es sonst nirgendwo gibt.» Ist es härter als auf dem Sachsenring, was ebenfalls eine kleine Strecke ist? «Körperlich ist es mit dem MotoGP-Motorrad etwas härter. Wenn man hier eine Renndistanz hinter sich hat, spürt man das.»

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Die MotoGP-Asse haben in diesem Jahr bislang 20 Rennwochenenden bestritten. Zuletzt waren in Australien, Malaysia und Katar drei Grands Prix direkt nacheinander zu bewältigen. Nun haben die Fahrer die letzten beiden Events in Europa vor sich. «Ich habe mich daran gewöhnt. Wenn ich bei Überseerennen bin oder in Europa, bin ich sowieso nicht wirklich zu Hause», meinte der Südafrikaner. «Ich reise gern herum und es ist überhaupt nicht schlimm.»