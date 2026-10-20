Nürburgring statt Norisring - F4 Germany muss Rennkalender 2027 anpassen

Sieben Veranstaltungen im Rahmen der DTM und des ADAC Racing Weekend bilden die Premierensaison der F4 German Championship. Der im Juli geplante Auftritt am Norisring wird durch ein Rennwochenende auf der Nürburgring-Sprintstrecke ersetzt.

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Die F4 German Championship hat ihren finalen Rennkalender für die Saison 2027 festgelegt. Von Mai bis Oktober gastiert die neue deutsche Formel-4-Meisterschaft auf sechs Rennstrecken in Deutschland und Österreich. Vier Veranstaltungen finden im Rahmen der DTM statt, drei weitere beim ADAC Racing Weekend.

Ein Lauf auf der Nürburgring-Sprintstrecke im Rahmen des ADAC Racing Weekend vom 16. bis 18. Juli 2027 komplettiert den Kalender. Ein angedachtes Rennen auf dem Norisring kann aufgrund von für Formelfahrzeuge erforderlichen baulichen Anpassungen an der Strecke im kommenden Jahr noch nicht umgesetzt werden.

Den Auftakt der Premierensaison bildet das DTM-Wochenende vom 7. bis 9. Mai in Oschersleben. Anschließend reist die F4 Germany vom 18. bis 20. Juni gemeinsam mit der DTM an den Lausitzring.

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Im Juli folgen zwei Veranstaltungen beim ADAC Racing Weekend: Nach dem ersten Nürburgring-Auftritt vom 16. bis 18. Juli steht vom 30. Juli bis 1. August der Red Bull Ring auf dem Programm. Das Rennwochenende in Österreich ist zugleich der einzige Auslandsgastauftritt der Saison.

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Vom 20. bis 22. August kehrt die Meisterschaft im Rahmen der DTM auf die Nürburgring-Sprintstrecke zurück. Die vorletzte Veranstaltung findet vom 24. bis 26. September gemeinsam mit der DTM am Sachsenring statt. Nur eine Woche später fällt beim ADAC Racing Weekend auf dem Hockenheimring vom 1. bis 3. Oktober die Entscheidung in der Premierensaison.

Mit der Kombination aus DTM und ADAC Racing Weekend bringt die F4 Germany den Formel-Nachwuchs auf etablierte Motorsportplattformen. Der Kalender verbindet anspruchsvolle Strecken mit der Möglichkeit, sich vor einem breiten Motorsportpublikum zu präsentieren und wertvolle Erfahrung für die nächsten Schritte im Formelsport zu sammeln.

Die Organisation der F4 Germany hat bereits jetzt ein pickepacke volles Teilnehmerfeld präsentiert. Mit dabei ist mit LN4 Fusion das Team des amtierenden Formel-1-Weltmeisters Lando Norris. Aber auch der DTM-Rennstall Comtoyou Racing und die aus der FIA WEC bekannte Vanwell-Mannschaft wird antreten. SPEEDWEEK hat für euch das Teilnehmerfeld zusammengefasst.

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Rennkalender F4 Germany 2027: