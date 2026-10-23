Erstmals seit 20 Jahren in Europa - IndyCar gastiert 2027 in Barcelona

Die IndyCar baut seine globale Präsenz auf historische Weise aus und kündigt eine hochkarätige internationale Veranstaltung auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya in Spanien als Herzstück der zweiten Phase des NTT IndyCar Series-Kalenders 2027 an.

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Der erste IndyCar Grand Prix von Barcelona ist für Sonntag, den 18. Juli, angesetzt und bringt Nordamerikas führende Open-Wheel-Rennserie zum ersten Mal nach Spanien. Damit wird die Bühne für eine spektakuläre Heimkehr des aus Barcelona stammenden und fünfmaligen NTT IndyCar Series-Champions Alex Palou von Chip Ganassi Racing bereitet.

Die mehrjährige Vereinbarung mit dem Circuit de Barcelona-Catalunya markiert das erste Rennen der NTT IndyCar Series außerhalb Nordamerikas seit 2013, als James Hinchcliffe auf den Straßen von São Paulo, Brasilien, gewann. Die Veranstaltung signalisiert zudem eine Rückkehr der IndyCar Series nach Europa, wo zuletzt 2007 auf dem TT Circuit Assen in den Niederlanden ein Rennen ausgetragen wurde.

«Dies ist ein bedeutender Tag für unseren Sport», sagte Mark Miles, Präsident und CEO der Penske Entertainment Corp. «Wir freuen uns, unseren äußerst wettbewerbsintensiven Rad-an-Rad-Rennsport nach Europa bringen zu können, und sind begeistert, dass wir die IndyCar-Serie in Alex Palous Heimatstadt präsentieren können. Wir beobachten Alex’ bemerkenswerte Fähigkeiten und sein Talent bereits seit mehreren Jahren und wissen, dass seine Fans in Spanien sehnsüchtig darauf gewartet haben, ihn live bei einem Rennen zu sehen. Wir können es kaum erwarten, die NTT IndyCar Series an einem der bekanntesten Motorsport-Austragungsorte der Welt vor der Kulisse eines so geschichtsträchtigen und atemberaubenden internationalen Reiseziels wie Barcelona antreten zu sehen.»

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Der 29-jährige Spanier Palou sicherte sich 2026 seinen fünften Meistertitel in der NTT IndyCar Series und ist damit nach Sébastien Bourdais (2004–07) erst der zweite Fahrer in der Geschichte der Serie, der vier Titel in Folge gewann. Mit fünf Meisterschaften in sechs Jahren und 25 Karrieresiegen liegt Palou auf Platz 17 der Liste der Fahrer mit den meisten Siegen aller Zeiten in der Serie. Nur A.J. Foyt (sieben) und Scott Dixon (sechs) haben mehr INDYCAR-SERIES-Meisterschaften gewonnen.

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«Ich freue mich riesig, beim ersten IndyCar-Rennen in Barcelona dabei zu sein», sagte Palou. «Das ist eine großartige Gelegenheit, und es bedeutet mir so viel, ein Rennen hier zu Hause in Barcelona zu fahren – das lässt sich kaum in Worte fassen. Ich weiß, dass die Fans es lieben werden, und ich glaube, wir werden eine großartige Show abliefern. Wir werden uns gemeinsam mit dem Team von Chip Ganassi Racing nach Kräften bemühen, im Juli den Pokal nach Hause zu holen.»

Der Circuit de Barcelona-Catalunya in Montmeló, etwas außerhalb von Barcelona, ist seit seiner Eröffnung im Jahr 1991 ein fester Bestandteil der internationalen Motorsportszene. Der renommierte Straßenkurs war Austragungsort einiger der prestigeträchtigsten Rennserien der Welt, darunter die FIA-Formel-1-Weltmeisterschaft und die MotoGP, und ist bekannt für seine Kombination aus Hochgeschwindigkeitskurven, technischen Abschnitten und einem anspruchsvollen Streckenlayout.

Die Aufnahme von Barcelona markiert einen weiteren bedeutenden Meilenstein für die IndyCar-Serie, die damit weiterhin ihr rasantes und äußerst wettbewerbsintensives Rennformat einem neuen Publikum vorstellt und auf ihrer wachsenden Dynamik aufbaut.

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«Die Ankunft der IndyCar ist ein wichtiger Meilenstein und eine spannende Herausforderung für den Circuit de Barcelona-Catalunya», sagte Pau Relat, Vorstandsvorsitzender der Fira de Barcelona und der Fira Circuit. «Eine der prestigeträchtigsten und spektakulärsten Meisterschaften im globalen Motorsport an unseren Veranstaltungsort zu holen, stärkt unsere internationale Positionierung, verbindet uns mit neuen Zielgruppen und Märkten und untermauert unsere Strategie, die Aktivitäten der Rennstrecke durch Weltklasse-Veranstaltungen zu diversifizieren. Wir arbeiten mit einer langfristigen Vision daran, den IndyCar Grand Prix von Barcelona für die kommenden Jahre zu einer Leitveranstaltung im internationalen Rennkalender zu machen.»

Rennkalender IndyCar 2027: