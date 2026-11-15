Motorsport ohne Limit: Wir verlosen ein SPEEDWEEK-Pass-Jahresabo!
Ein Jahr lang noch tiefer in die Welt des Motorsports eintauchen: Gewinne mit etwas Glück ein SPEEDWEEK-Pass-Jahresabo im Wert von 47,88 Euro und erlebe SPEEDWEEK.com werbefrei!
Freie Fahrt bei SPEEDWEEK.com
Formel 1, MotoGP, Superbike und zahlreiche weitere Rennserien: Bei SPEEDWEEK.com findest du aktuelle Nachrichten, spannende Hintergründe und packende Geschichten aus der Welt des Motorsports – auch abseits der Rennwochenenden.
Mit dem SPEEDWEEK-Pass genießt du das volle Angebot von SPEEDWEEK.com – ohne Bannerwerbung, ohne personalisierte Werbung und ohne Tracking deines Nutzungsverhaltens. Dazu kommen laufend neue Features, die das digitale Motorsport-Erlebnis noch besser machen.
Jetzt Newsletter abonnieren und gewinnen!
Du möchtest beim Gewinnspiel dabei sein? Dann fülle einfach das Formular aus und abonniere den kostenlosen SPEEDWEEK.com-Newsletter. Schon bist du im Lostopf!
Damit bist du in Sachen Motorsport immer auf Pole-Position: Zweimal wöchentlich versorgen wir dich mit den aktuellsten Nachrichten, spannenden Kommentaren und wichtigen Terminen direkt in deinem E-Mail-Postfach. Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.
Teilnahme ab 18 Jahren. Teilnahmeschluss ist der 22.12.2026
Schon gesehen?
Newsletter
Motorsport-News direkt in Ihr Postfach
Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach