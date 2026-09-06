Formel 2 präsentiert überarbeitetes Einheitsfahrzeug

Die FIA Formel 2 stellte im Rahmen einer besonderen Enthüllungsveranstaltung im Formel-1-Fahrerlager auf dem Autodromo Nazionale Monza ihren neuen Rennwagen für die FIA-F2-Saisons 2027, 2028 und 2029 vor.

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Aufbauend auf dem Erfolg der aktuellen Generation stellt das F2-Auto für die kommenden Jahre eine bedeutende Weiterentwicklung dar, die darauf abzielt, die Rolle der Meisterschaft als letzte Stufe auf dem Weg zur Formel 1 weiter zu stärken.

Das Auto behält aus Kostengründen das Dallara-Chassis von 2026 bei, verfügt jedoch über neu gestaltete Front- und Heckflügel. Die verbesserten aerodynamischen Eigenschaften ermöglichen engere Rennen und verbessern die Fähigkeit der Fahrer, dicht am vorausfahrenden Fahrzeug zu bleiben, während das Design sich stärker an der aktuellen F1-Designphilosophie orientiert.

Angetrieben wird das Fahrzeug vom bewährten 3,4-Liter-Mecachrome-Turbomotor, der weiterhin mit dem fortschrittlichen, nachhaltigen Kraftstoff von Aramco betrieben wird, der 2025 erstmals erfolgreich in der Serie eingeführt wurde. Pirelli, seit 2017 exklusiver Reifenlieferant der F2, wird weiterhin speziell für die Meisterschaft entwickelte Reifen bereitstellen.

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Eine der wichtigsten technischen Weiterentwicklungen für die Generation 2027 ist die Einführung eines On-Board-Starter-Systems. Um diese Funktion zu integrieren, hat Hewland eine Weiterentwicklung des aktuellen Getriebes entwickelt, die den Einbau des On-Board-Starter-Systems ermöglicht.

Das F2-Fahrzeug 2027 behält die FIA-Spezifikationen von 2024 hinsichtlich Bremsleistung, Lenkaufwand und Cockpit-Ergonomie bei, wodurch sichergestellt wird, dass das Fahrzeug für ein breites Spektrum an Fahrern zugänglich bleibt. Auch das elektronische und hydraulische Systempaket von Marelli bleibt unverändert, einschließlich des EM Motorsport Marshalling-Systems.

Mohammed Ben Sulayem, Präsident der FIA, sagte: «Die Formel 2 ist die Keimzelle der nächsten Generation von Spitzenfahrern. Das neue Auto für 2027 setzt neue Maßstäbe in Sachen Sicherheit, sorgt für engere Rennen, verbessert die Zugänglichkeit und bekräftigt unser Engagement für Nachhaltigkeit. Dieses gemeinsam mit der Formel 2 und unseren technischen Partnern entwickelte Auto soll junge Fahrer fördern und sie auf das höchste Wettbewerbsniveau vorbereiten, während es den Fans noch spannendere Rennen bietet. Es ist ein entscheidender Schritt zur Stärkung des FIA-Einsitzer-Nachwuchsprogramms und zur Förderung der Champions von morgen.»

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Stefano Domenicali, Präsident und CEO der Formel 1, sagte: «Die Formel 2 ist das ultimative Testfeld für die nächste Generation von Formel-1-Fahrern, auf dem die allerbesten Nachwuchstalente Rad an Rad gegeneinander antreten und die Fähigkeiten entwickeln, die nötig sind, um die Spitze des Motorsports zu erreichen. Dieses neue Auto ist ein weiterer wichtiger Schritt nach vorn, der Innovation, Sicherheit und spannendere Rennen vereint und gleichzeitig gleiche Wettbewerbsbedingungen gewährleistet, unter denen die Fahrer ihr Können unter Beweis stellen können. Ich möchte Seiner Exzellenz Mohammed Ben Sulayem und der FIA, Bruno Michel und seinem Team sowie allen technischen Partnern und Teams danken, deren Zusammenarbeit dies ermöglicht hat. Wir freuen uns darauf, das Auto in der Startaufstellung zu sehen und zu beobachten, wie diese talentierte Generation ihre eigenen Geschichten schreibt, während sie um die Chance kämpft, sich in der Formel 1 einen Namen zu machen.»

Bruno Michel, CEO der FIA-Formel-2-Meisterschaft, sagte: «Bei der Arbeit an diesem neuen Auto war es unser oberstes Ziel, sicherzustellen, dass es das perfekte Werkzeug bleibt, um Fahrer auf die Formel 1 vorzubereiten. Gemeinsam mit der FIA haben wir uns für das aktuelle Chassis entschieden und uns auf die Neugestaltung des Front- und Heckflügels konzentriert. Dies ermöglicht es uns, die Kosten im Griff zu behalten, während wir das Design näher an das Aussehen eines Formel-1-Autos heranführen und gleichzeitig die Fähigkeit des F2-Autos verbessern, spannende Rennen zu liefern. Wir haben einen Bordstarter hinzugefügt, der den Teams den Einsatz vereinfacht und es den Fahrern ermöglicht, ihr Auto nach einem Dreher oder einem Motorstillstand auf der Strecke wieder zu starten. Außerdem setzen wir unsere Zusammenarbeit mit unseren Partnern Aramco und Pirelli in den Bereichen Fahrerausbildung, Nachhaltigkeit und der Bereitstellung einer großartigen Show für die Fans fort. Unsere Fans erwarten, dass die F2-Rennen äußerst unterhaltsam und sicher sind, und genau das wird dieses neue Fahrzeug bieten.»

Der neue F2-Wagen für 2027 entspricht vollständig den neuesten FIA-Sicherheitsstandards und setzt damit das Engagement der F2 fort, ein Höchstmaß an Fahrerschutz zu gewährleisten und gleichzeitig junge Talente auf die Anforderungen der Formel 1 vorzubereiten.

Das 2027er-Auto war im vergangenen Juni erstmals auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya im Einsatz und wurde seitdem gemeinsam mit Dallara einem intensiven Entwicklungsprogramm unterzogen, das unter anderem Windkanal- und Aerodynamiktests umfasste.

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Ein erstes Fahrzeug wird den Teams im Dezember 2026 ausgeliefert, das zweite Fahrzeug folgt im Januar 2027.