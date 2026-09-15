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Fünfmal bei DTM: F4 Germany veröffentlicht Rennkalender für Saison 2027

Die neue F4 Germany hat ihren Rennkalender für die Debütsaison 2027 verkündet. Fünfmal fährt die Serie auf der reichweitenstarken DTM-Plattform. Zwei Rennen im Rahmen der ADAC Racing Weekends.

Formelsport

Die F4 Germany gastiert fünfmal im Rahmen der DTM
Die F4 Germany gastiert fünfmal im Rahmen der DTM
Foto: GEDLICH Racing
Die F4 Germany gastiert fünfmal im Rahmen der DTM
© GEDLICH Racing

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Sieben Rennwochenenden, einige der bekanntesten Rennstrecken Deutschlands und die DTM als Hauptplattform: Die F4 Germany hat ihren provisorischen Kalender für die Saison 2027 vorgestellt. Von Mai bis Oktober erwartet die Nachwuchsfahrer ein abwechslungsreiches Programm mit insgesamt sieben Veranstaltungen.

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DTM und F4 als optimale Einheit

Ein besonderer Fokus liegt auf der DTM als Hauptplattform der F4 Germany. Fünf der sieben geplanten Rennwochenenden werden im Rahmen der DTM ausgetragen. Damit erhält die Nachwuchsserie eine große Bühne und bringt die jungen Fahrer unmittelbar in eines der wichtigsten professionellen Motorsport-Umfelder Deutschlands.

"Für junge Fahrer ist es enorm wertvoll, sich auf einer Plattform wie der DTM präsentieren zu können. Dort treffen sie auf Teams, Hersteller, Partner, Medien und natürlich viele Motorsportfans. Genau dieses Umfeld wollen wir den Talenten der F4 Germany bieten und damit eine starke Plattform für ihren nächsten Karriereschritt schaffen.“, so Robin Selbach, Geschäftsführer von GEDLICH Racing.

Ergänzt wird der Kalender durch zwei Veranstaltungen im Rahmen des ADAC Racing Weekend. Ende Juli geht es dafür zum Red Bull Ring nach Österreich, bevor Anfang Oktober das Saisonfinale in Hockenheim ausgetragen wird.

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Sieben Strecken mit unterschiedlichen Herausforderungen

Stefan Lehner, Head of Race Series bei GEDLICH Racing: „Mit sieben Veranstaltungen auf sieben starken Rennstrecken haben wir einen Kalender zusammengestellt, der sportlich sehr attraktiv ist. Die Fahrer erwartet eine abwechslungsreiche Mischung aus unterschiedlichen Streckencharakteristiken und anspruchsvollen Rennwochenenden. Die fünf Veranstaltungen im Rahmen der DTM machen diesen Kalender zusätzlich besonders.“

Provisorischer Kalender F4 Germany 2027

07.05. - 09.05. - Oschersleben (DTM)
18.06. - 20.06. - Lausitzring (DTM)
02.07. - 04.07. - Norisring (DTM)*
30.07. - 01.08. - Red Bull Ring (ADAC Racing Weekend)
20.08. - 22.08. - Nürburgring (DTM)
24.09. - 26.09. - Sachsenring (DTM)
01.10. - 03.10. - Hockenheimring (ADAC Racing Weekend)
* to be confirmed

Zuletzt vermeldete GEDLICH Racing ein großes Interesse an der F4 Germany, welches alle Erwartungen übertrifft.

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