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David Almansa ging an seine Grenzen – Gratulation an Weltmeister Quiles

David Almansa gab im Moto3-Rennen in Indonesien alles. Am Ende musste er Quiles zum WM-Titel gratulieren. Der Intact-Pilot will nun Vizeweltmeister werden. «Wir haben alles, was dafür nötig ist!»

Moto3

David Almansa gratulierte Maximo Quiles zum WM-Titel
David Almansa gratulierte Maximo Quiles zum WM-Titel
Foto: Gold & Goose
David Almansa gratulierte Maximo Quiles zum WM-Titel
© Gold & Goose

Im Artikel erwähnt

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Die Ausgangslage vor dem Indonesien-GP war klar: Mit einem Sieg würde sich Maximo Quiles vorzeitig zum Moto3-Weltmeister küren. Unabhängig davon, was seine schärfsten Rivalen im Titelkampf – David Almansa, Brian Uriarte und Alvaro Carpe – machen würden.

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Uriarte, Almansa und Carpe waren fest entschlossen, es Quiles in Mandalika nicht leicht zu machen. So kam es, dass sich diese drei Fahrer im Qualifying am Samstag auch die erste Startreihe sicherten. Für WM-Leader Quiles reichte es nur für Startplatz 6.

Im Rennen am Sonntag gab Intact-Pilot Almansa von Beginn an alles. Der Spanier erwischte den besten Start und übernahm in der ersten Kurve die Führung. Es war aber eine turbulente Anfangsphase, sodass Almansa in Runde 2 auf den siebten Platz zurückfiel. Der Spanier bewies Kampfgeist und eroberte in den folgenden zwei Runden Platz 2 zurück. Quiles hingegen war auf und davon. Almansa nahm die Verfolgung auf, doch er konnte seinen Landsmann nicht mehr einholen. Im Ziel trennten die beiden knapp drei Sekunden.

Im Artikel erwähnt

«Das Rennen war wegen der Hitze sicherlich keine einfache Angelegenheit. Zunächst verliefen der Start und die erste Runde gut. Aber dann hatte ich in der zweiten Runde etwas Pech, da es zu vielen Berührungen mit anderen Fahrern kam, und Maximo konnte sich absetzen. Sobald ich freie Bahn hatte, versuchte ich, ihn einzuholen», schilderte Almansa die hitzigen ersten Runden. «Ich bin mit einer Reihe sehr schneller Runden bis an die absolute Grenze gegangen, wie in einem Qualifying. Später habe ich dann aber einige Fehler gemacht. Da wurde mir klar, dass ich ihn nicht mehr einholen kann, und ich beschloss, kein weiteres Risiko einzugehen.»

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David Almansa nach Platz 2 in Indonesien: Vize-WM-Titel im Fokus

Mit seinem Sieg holte Maximo Quiles in Indonesien vorzeitig den WM-Titel – er liegt uneinholbar mit 132 Punkten voran. Almansa ist derzeit Zweiter und hat vor den letzten fünf Saisonrennen einen Vorsprung von 16 Zählern auf Brian Uriarte (KTM Ajo). Alvaro Carpe hat als Dritter auch noch gute Chancen auf den Vize-WM-Titel.

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«Ich bin zufrieden mit dem zweiten Platz und den wichtigen Punkten für die Meisterschaft. Es stehen noch fünf Rennen aus, und der Kampf um den Vize-Meistertitel geht weiter. Wir haben alles, was dafür nötig ist, also werden wir es versuchen und bis zum Schluss kämpfen», meinte Almansa über sein Saisonziel. Für Rivale Quiles fand er anerkennende Wort. «Herzlichen Glückwunsch an Maximo zum Gewinn der Meisterschaft. Wir hatten großartige Duelle, daher bin ich für mich selbst zufrieden, auch wenn es für mich keine so gute Meisterschaft war, da wir mehrmals sehr viel Pech hatten, insbesondere in der ersten Saisonhälfte aufgrund von Verletzungen und Krankheiten. Aber sobald ich körperlich bei 100 Prozent war, konnte ich mein Potenzial unter Beweis stellen. Darüber freue ich mich, für all die Leute in meinem Umfeld, die mich unterstützen, und für mein Team.»

2027 werden Maximo Quiles und David Almansa dann in der Moto2-WM gegeneinander antreten.

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01

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Maximo Quiles

CFMOTO Aspar Team

Maximo Quiles

CFMOTO Aspar Team

20

32:36,821

1:37,208

25

02

22

David Almansa

Liqui Moly Dynavolt Intact GP

David Almansa

Liqui Moly Dynavolt Intact GP

20

+2,994

1:37,320

20

03

51

Brian Uriarte

Red Bull KTM Ajo

Brian Uriarte

Red Bull KTM Ajo

20

+5,156

1:37,285

16

04

18

Matteo Bertelle

LEVELUP-MTA

Matteo Bertelle

LEVELUP-MTA

20

+5,250

1:37,189

13

05

27

Rico Salmela

Red Bull KTM Tech3

Rico Salmela

Red Bull KTM Tech3

20

+10,967

1:37,592

11

06

9

Veda Pratama

Honda Team Asia

Veda Pratama

Honda Team Asia

20

+12,017

1:37,687

10

07

31

Adrián Fernández

Leopard Racing

Adrián Fernández

Leopard Racing

20

+12,890

1:37,320

9

08

94

Guido Pini

Leopard Racing

Guido Pini

Leopard Racing

20

+15,317

1:37,562

8

09

78

Joel Esteban

LEVELUP-MTA

Joel Esteban

LEVELUP-MTA

20

+17,608

1:37,921

7

10

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Scott Ogden

CIP Green Power

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1:37,703

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