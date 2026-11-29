Auch wenn in der kleinsten WM-Klasse bereits alle großen Entscheidungen gefallen sind, für die 25 Piloten der Moto3 ging es in Valencia vor vollen Rängen um den bestmöglichen Ausstand. Viel Aufmerksamkeit genoss KTM-Ajo-Rookie Brian Uriarte. Der Spanier hatte sich die Pole-Position vor David Almansa und Weltmeister Maximo Quiles geholt.

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Quiles, Sieger vor einer Woche in Portimão, bestritt in Valencia genauso sein letztes Moto3-Rennen wie Intact-Ass Almansa, Alvaro Carpe und David Munoz. Unter leichter Bewölkung und noch frischen 13 Grad in der Luft ging das Feld in Aufwärmrunde. Nicht am Start war Joel Kelso, der Aussie hatte sich im Qualifying mehrere Brüche zugezogen. Nach einem schlechten Q1 war es der Österreicher Leo Rammerstorfer, der von ganz hinten in das Finale über 20 Runden starten musste.

Für Moto3-Verhältnisse sehr geordnet ging es nach dem Start zu: Urirate bog vor Almansa, Quiles und Carpe ab, dahinter der Finne Rico Salmela vor Guido Pini aus Italien. Lange hielt es Quiles nicht aus. Ende der zweiten Runde setzte der KTM in CF Moto-Farben erstmals an die Spitze. Während Alvaro Carpe nachzog und versuchte, Quiles das Moto3-Leben schwerzumachen, rutschte Pini in Kurve 6 aus. Dadurch hatte sich schon früh eine Spitzengruppe mit fünf jungen Racern gebildet.

Polesetter Brian Uriarte bog als Führender in die erste Kurve Foto: Gold and Goose Photography Polesetter Brian Uriarte bog als Führender in die erste Kurve © Gold and Goose Photography

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Die Top 5 schenkten sich nichts. Trotz mehrerer Positionswechsel – in Runde 4 hatte sich Carpe an die Spitze gesetzt – wuchs der Vorsprung auf den Sechsten Fernandez (Leopard-Honda) konstant. Ende der sechsten Runde hatte sich der erste Zug bereits um 1,6 Sekunden abgesetzt. Hinter Solist Fernandez war eine zweite Gruppe mit sechs Fahrern, angeführt von Intact-Pilot David Munoz.

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Motiviert zeigte sich Leo Rammerstorfer. Nach einem Drittel der Distanz hatte sich der Österreicher auf Platz 22 verbessert. An der Spitze hatte sich nun erstmals der WM-Zweite David Almansa geschoben. Champion Quiles spürte die Gefahr und zog direkt auf P2, um die Nummer 22 der deutschen Mannschaft nicht entkommen zu lassen. Für Almansa lief der finale GP blendend, nicht so für den zweiten Siegfahrer des Teams. David Munoz, der noch immer unter den letzten Verletzungen leidet, musste seine KTM in Runde 10 abstellen – ein unglückliches Ende nach zwei Intact-Jahren und drei GP-Siegen.

Das Bild ganz vorne blieb unverändert. Die Fünfergruppe mit Almansa als Lokomotive und Salmela am Ende hatte nun sechs Sekunden Plus auf Adrian Fernandez. Fünf Runden vor der letzten Moto3-Flagge 2026 wurde es hitziger. Quiles und Almansa tauschten mehrfach die Positionen. Carpe ging in Kurve 2 weit und wurde ans Ende der Gruppe gereicht. Weiter isoliert auf P6 – der schnellste Honda-Fahrer Adrian Fernandez.

Alvaro Carpe schob sich in der letzten Kurve auf die zweite Position Foto: Gold and Goose Photography Alvaro Carpe schob sich in der letzten Kurve auf die zweite Position © Gold and Goose Photography

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Auch in der vorletzten Runde boxten fünf Piloten um den Sieg in der Reihenfolge Uriarte, Quiles, Almansa, Carpe, Salmela. Jeder Pilot kam als Sieger der letzten Runde in Frage. Dann die letzte Runde der Saison 2026, in der Maximo Quiles einen Stempel aufgedrückt hatte. Quiles führte das Quintett an, nur Almansa konnte mitgehen. Doch die drei Red-Bull-Piloten gaben nicht auf. Carpe und Uriarte gelang es noch einmal, heranzufahren und im letzten Sektor anzugreifen.

Maximo Quiles beendete seine Moto3-Karriere mit einem dritten Platz Foto: Gold and Goose Photography Maximo Quiles beendete seine Moto3-Karriere mit einem dritten Platz © Gold and Goose Photography

Ganz vorne war es David Almansa gelungen, sich vor Kurve 6 an Quiles vorbeizupressen. Der Intact-Pilot ging volles Risiko und schaffte es, wenige Meter zu schaffen. Quiles wurde dazu von Carpe attackiert. In die letzte Kurve bogen Quiles, Carpe und Urirate nebeneinander ein. An der Linie reichte es für Almansa vor Alvaro Carpe und Weltmeister Maximo Quiles. Intact-Ass Almansa hatte am Zielstrich 0,33 s Vorsprung. Rico Salmela als Fünfter hatte weniger als Sekunde Rückstand auf den Sieger.

Bemerkenswert: Der lange sicher auf Platz 6 fahrende Adrian Fernandez wurde im Finale noch von Aspar-Pilot Marco Morelli verdrängt. Mit Fernandez, Rios, Cruces und Esteban komplettierten vier weitere Spanier die Top-10. Der letzte WM-Punkt für Platz 15 ging an den Briten Scott Ogden, der 2027 nicht mehr in der Moto3-WM fahren wird.

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Leo Rammerstorfer gelang es, eine weitere Position gutzumachen. Auf Platz 20 endete die Rookie-Saison jedoch ohne Punkte. 2027 geht der Mühlviertler auf einer KTM der Mannschaft von Alessandro Tonucci an den Start.