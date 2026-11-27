Mit Adrian Fernandez, Alvaro Carpe und David Almansa hatten drei Spanier das FP1 der Moto3 an der Spitze beendet – beim Zeittraining Stunden später steigerte sich die Überlegenheit beim Heim-GP auf sechs Piloten. Intact-Pilot David Almansa vor Weltmeister Quiles, dem WM-Dritten Carpe, Adrian Cruces, Rookie-Ass Brian Urirarte und David Munoz, so der erste Aufschlag.

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Ziel des Zeittrainings, das zwar unter blauem Himmel, doch bei nur 16 Grad stattfand: einen Platz für den direkt Q2-Einzug am Samstagmittag herauszufahren. Als die erste Viertelstunde der wichtigen Sitzung über 35 Minuten verstrichen war, hatten wieder die erfolgreichsten Piloten der Saison übernommen – Almansa, vor Carpe und Quiles. Dahinter hatten sich Hakim Danish, der in Portimão erfolgreiche Rico Salmela und Fernandez positioniert. Leo Rammerstorfer, einziger deutschsprachiger GP-Pilot, legte mit 1,3 s Rückstand auf Platz 23 los.

An der Spitze schoss derweil David Almansa scharf. Mit noch elf Minuten auf der Uhr ging der Rundenrekord an den WM-Zweiten. Die Nummer 22 unterbot die alte Bestmarke gleich um eine halbe Sekunde: Almansa ließ sich eine 1:36,402 min notieren. Champion Maximo Quiles aus der Aspar-Mannschaft verlor fast 0,6 Sekunden, der auf Platz 7 fahrende Danish bereits eine Sekunde.

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Spannend wurde es im Moto3-Zeittraining für MSi-Pilot Yamanaka. Der Japaner hing auf Platz 14 fest. Pech hatte in der Schlussphase Leo Rammerstorfer. Der Rookie warf seinen Honda in Kurve 11 neben die Piste. Rammerstorfer konnte weiterfahren, sich aber nicht mehr steigern – einmal mehr muss der nächstjährige KTM-Pilot ins Q1.

An der Spitze der Moto3-Konkurrenz mit 26 Fahrern schrumpfte der Vorsprung von David Almansa. Doch als die Flagge geschwenkt wurde, blieben noch 0,273 s vor Alvaro Carpe und Tech3-Pilot Salmela. Maximo Quiles überstand mehrere gravierende Rutscher ohne Sturz, fiel aber auf Platz 4 zurück. Zweitbester Rookie, hinter Salmela, Jesus Rios auf Platz 5. Platz 14 und damit die Fahrt ins Q2 holte sich mit Zen Mitani (Honda) ebenfalls ein Neuling.