Moto3-Champion Maximo Quiles aus dem Rennstall von «Aspar» Martinez hatte in Portugal noch ein Hühnchen mit sich selbst zu rupfen. Dass er beim Wüstenrennen in Katar nicht auch Sieger abgewunken, damit konnte der von Marc Marquez gecoachte Youngster nicht wirklich leben. Nach dem Sieg zurück in Europa, ging es zunächst wieder um die «Schlappe» von Loail.

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Wütender Weltmeister Quiles

«Als in Portimao angekommen bin, war ich immer noch wütend. Ich will immer gewinnen, und wenn das nicht klappt, lässt mir das keine Ruhe. Ich war in Katar in jeder Session der Schnellste – doch als es im Rennen um alles ging – hat es nicht funktioniert und ich hatte nicht das Gefühl für die Reifen. Ich wollte auf keinen Fall, dass mir das wieder passiert», schilderte Quiles an der Algarve.

Doch statt einer Pole-Position und Platz 3 in Katar, drehte Quiles die Sache in Portugal um. Dass es auf der Asphalt-Achterbahn unweit von Portimao nur von Platz 7 aus der dritten Reihe losging, davon war nichts zu merken. Bereits in der Passage der anspruchsvollen, mit etlichen blinden Einlenkpunkten gespickten Piste tauchte Quiles an zweiter Position hinter Rookie Brian Uriarte auf.

Trotz der verkürzten Renndistanz (12 statt Runden aufgrund der späteren Startzeit) ließ sich Quiles von der Flucht nicht provozieren. «Ich habe mich nur auf mein Rennen konzentriert und Neuling Brian fahren lassen. Als er dann zwei Sekunden Vorsprung hatte, musste ich etwas tun, dabei aber voll konzentriert bleiben.»

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Obwohl die schnellste Rennrunde nicht an Quiles, sondern an Honda-Pilot Adrian Fernandez ging, war der Aspar-Pilot in der entscheidenden Phase der Schnellste – in Runde 6 war die Lücke zugefahren. Einen Umlauf später war Urirate fällig, doch nur kurze Zeit später wäre es fast vorbei gewesen mit der Triumphfahrt. Auf der immer noch nicht komplett trockenen Piste verlor Quiles bei der Anfahrt zu Kurve 7 die Kontrolle über das Heck der KTM in CF-Moto-Farben.

Einmalige Rettungsaktion mit tierischen Reflexen

Es war mehr als nur ein Rutscher. Quiles musste komplett aufrichten, am Rand der Strecke Kontrolle zurückgewinnen und dann auf kurzem Weg wieder den Weg in die schwierige Kurve 7 (der Sturzkurve von Mentor Marquez im Sprint) zurückfinden. Unglaublicherweise gelang das Manöver, ohne dass die Nummer 28 auch nur einen Platz verlor. Quiles konnte es selbst nicht fassen: «Das war unglaublich eng, eine einmalige Rettungsaktion. Hier hat es sich ausgezahlt, dass ich viel Zeit mit meinen Katzen verbringe. Das habe ich nur mit ihren Reflexen überstanden.»

Maximo Quiles vor dem WM-Zweiten David Almansa (Intact GP) Foto: Gold and Goose Maximo Quiles vor dem WM-Zweiten David Almansa (Intact GP) © Gold and Goose

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Auf den letzten Metern profitierte Quiles dann auch noch vom intensiven Gerangel um Platz 2. Es tat sich eine Lücke von 0,4 s auf, die groß genug war, für Saisonsieg Nummer 12 und einen Punkterekord in der Moto3.

Das Rennen hinterließ auch diesmal Spuren beim diesjährigen Dominator, diesmal aber im positiven Sinn. «Ich habe noch immer einen hohen Puls. Ich war so sehr bei der Sache, wollte unbedingt gewinnen – es hat funktioniert, aber ich musste absolut alles dafür geben, so der aufgedrehte Weltmeister vor seinem letzten Rennen auf dem Moto3-Prototyp am kommenden Wochenende in Valencia.