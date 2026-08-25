Senior Classic TT: Triumph für Michael Dunlop, Pech für Julian Trummer

Bis auf wenige Ausnahmen lässt sich die derzeitige Road-Racing-Elite die Teilnahme an der Senior Classic TT, die sich längst zum wichtigsten Rennen für historische Motorräder entwickelt hat, nicht entgehen. Mit dem nordirischen Ausnahmepiloten Michael Dunlop fiebert auch der mit 36 TT-Siegen erfolgreichste Fahrer auf dem Snaefell Mountain Course dem Start entgegen.

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Das prächtige Wetter der letzten Tage hat sich geändert. Statt angenehmer Wärme ist es recht kühl geworden. Im Startbereich auf der Glencrutchery Road werden nur 15° Grad gemessen. An einigen Stelle auf der Isle of Man hat es sogar leicht geregnet. Der über 60 Kilometer lange Kurs ist allerdings rechtzeitig für die mit Spannung erwartete Action aufgetrocknet.

Nach dem Ergebnis der Formula One Classic TT wurde die Startreihenfolge nochmals angepasst. Der Ire Mike Browne geht vor Lokalmatador Nathan Harrison, beide auf Kawasaki, als erster Fahrer ins Rennen. Dunlop hat die obligatorische Nummer 6 auf seiner Suzuki und der Brite Peter Hickman, der auf einer der raren Nortons mit Wankelmotor sitzt, hat «seine» Nummer 10.

Der Österreicher Julian Trummer, der vor zwei Tagen das Rennen der Formula One Classic TT an der siebenten Position beendet hat, rückt an die zwölfte Stelle vor. Seine Kawasaki wurde von den Mechanikern des Teams TC Racing/CP Coldplaning komplett neu aufgebaut, weil das Einsatzmotorrad im Training Öl verloren hatte, und am Ersatzbike Getriebeprobleme aufgetaucht waren.

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Die Maschine von Julian Trummer wurde für das Rennen neu aufgebaut Foto: Julian Trummer Die Maschine von Julian Trummer wurde für das Rennen neu aufgebaut © Julian Trummer

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Pünktlich um 10.15 Uhr Ortszeit wird der erste Fahrer auf die Strecke geschickt

Nicht Dunlop, sondern Jamie Coward führt bei Glen Helen die Zeitentabelle an. Dunlop ist zwei Zehntelsekunden langsamer und Harrison liegt auch nur weitere sieben Zehntelsekunden zurück. Erst in Ramsey kann sich der Favorit mit0,5 Sekunden Vorsprung an die erste Stelle setzen. Mit Browne und Rob Hodson gibt es bereits zwei prominente Ausfälle.

Trummer schockt die Kommentatoren, als ihn die Zeitnahme als überlegen Führenden ausweist. Es dürfte aber auf ein Problem mit seinem Transponder zurückzuführen sein.

Coward setzt Dunlop unter Druck. Nach der ersten Runde trennt beide Kontrahenten lediglich 1,8 Sekunden. Hinter Harrison meldet Shaun Anderson seine Anwartschaft auf eine Top-3-Platzierung an. Mit Joe Yeardsley hat sich mit Platz 5 ein weiterer Lokalmatador eine gute Ausgangsposition für den Rest des Rennens geschaffen. Trummer kommt an die Box und gibt auf.

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In der zweiten Runde zeigt Dunlop, wer der Herr im Haus ist. Langsam, aber sicher, kann er sich von seinem schärfsten Konkurrenten absetzen. Mit etwas über sieben Sekunden geht es für ihn zum Tanken an die Box. Harrison hat einen Rückstand von 20 Sekunden, hat aber einen beruhigenden Vorsprung auf den auf Rang 4 liegenden Anderson.

Conor Cummins, der bei Halbzeit an der sechsten Position geführt wurde, fällt aussichtslos zurück, weil sein Motorrad nach dem Tankstopp nicht anspringen will. Zu allem Überfluss kommt eine 30-Sekunden-Strafe dazu. Auch Hickman wird höchstwahrscheinlich das Rennen am liebsten vergessen. Weit zurück steigt er enttäuscht von seiner Maschine.

Auf der dritten Runde hat sich die Reihenfolge Dunlop vor Coward, Harrison, Anderson, Yeardsley und Michael Sweeney eingependelt. Lediglich die Abstände verändern sich.

Die Augen sind auf Dunlop gerichtet, der den 20 Sekunden vor ihm gestarteten Coward auf der Straße unmittelbar vor sich sieht. Während die Top-4 mit Dunlop, Coward, Harrison und Anderson feststehen, ist um den fünften Platz ein virtuelles Duell zwischen Yeardsley und Sweeney entbrannt. Im Ziel hat Yeardsley knapp das bessere Ende für sich.

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Ergebnis Senior Classic TT, Isle of Man, 25.08.2026

1. Michael Dunlop (GB), Suzuki, 4 Runden in 1:11:47,331 min. 2. Jamie Coward (GB), Kawasaki, 11,680 sec zur. 3. Nathan Harrison (GBM), Kawasaki, +45,636 sec. 4. Shaun Anderson (GB), Suzuki. 5. Joe Yeardsley (GBM), Kawasaki. 6. Michael Sweeney (IRL), Kawasaki. 7. Paul Williams (GB), Kawasaki. 8. Joey Thompson (GB), Suzuki. 9. Ryan Whitehall (GB), Yamaha. 10.Kevin Keys (GB), Kawasaki. Ferner: Julian Trummer (A), Kawasaki, DNF.