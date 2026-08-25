Julian Trummer: «Habe gesehen, dass ich definitiv zu den Top-Leuten gehöre»

Mit dem ausgezeichneten siebenten Platz in der Formula One Classic TT deutete Julian Trummer an, dass für ihn in der abschließenden Senior Classic TT einiges möglich ist. Durch dieses Ergebnis rückte er in der Startreihenfolge an die zwölfte Stelle vor und wäre es nach den Rundenzeiten im Rennen gegangen, hätten die Mechaniker von TC Racing/CP Coldplaning sogar erstmals eine einstellige Nummer auf seine Kawasaki ZXR750 anbringen können.

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Der 35-jährige Österreicher aus der Steiermark kam gut von der Startlinie weg und fand sofort einen guten Rhythmus. Bereits auf der langen Sulby-Geraden hatte er keinen Geringeren als den 14-fachen TT-Sieger und Rundenrekordhalter auf dem Snaefell Mountain Course, den britischen Norton-Piloten Peter Hickman, ein- und überholt. Spätestens zu diesem Zeitpunkt war sich Trummer bewusst, dass sein Tempo stimmte.

Bei Ballaugh Bridge hatte der Motorrad-und Autoinstruktor, der unmittelbar vor Abreise zur Classic TT seine Freundin geehelicht hatte, bereits Sichtkontakt zu dem zehn Sekunden vor ihm gestarteten Lokalmatador Conor Cummins. «Über die Mountain Mile konnte ich den Abstand zu ihm zufahren und als ich Richtung Brandish Corner zum Überholen angesetzt habe, ist das Kupplungsseil gerissen», erzählte der sichtlich enttäuschte Trummer.

«Conor ist eine 122,4er-Runde gefahren. Hochgerechnet wäre es bei mir wohl Platz 5 und ein Schnitt um die 123,5 Meilen pro Stunde gewesen. Bis dahin war meine Runde perfekt und ich habe mich richtig gut gefühlt. Es ist wirklich schade, aber so ist Classic-Racing. Ich bin happy zu sehen, dass ich wieder einen Riesenschritt gemacht habe und jetzt definitiv zu den Top-Leuten gehöre. Riesengroßes Dankeschön an alle von TC Racing.»

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Ergebnis Senior Classic TT, Isle of Man, 25.08.2026

1. Michael Dunlop (GB), Suzuki, 4 Runden in 1:11:47,331 min. 2. Jamie Coward (GB), Kawasaki, 11,680 sec zur. 3. Nathan Harrison (GBM), Kawasaki, +45,636 sec. 4. Shaun Anderson (GB), Suzuki. 5. Joe Yeardsley (GBM), Kawasaki. 6. Michael Sweeney (IRL), Kawasaki. 7. Paul Williams (GB), Kawasaki. 8. Joey Thompson (GB), Suzuki. 9. Ryan Whitehall (GB), Yamaha. 10.Kevin Keys (GB), Kawasaki. Ferner: Julian Trummer (A), Kawasaki, DNF.