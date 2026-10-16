Speedway-Bundesliga: Vier Laufpunkte mehr machten Stralsund zum Meister

Wie bereits 2025 war die Deutsche Speedway-Bundesliga auch dieses Jahr eine Angelegenheit von nur drei Clubs, die in insgesamt sechs Rennen gegeneinander antraten. Im ersten Ligarennen trafen Wittstock und Güstrow aufeinander, das Duell der beiden Teams in Güstrow war zugleich das letzte Rennen der Saison. Bereits in der Zuschauerrolle war der MC Nordstern Stralsund, der seine Rennen abgeschlossen hatte und mit insgesamt fünf Matchpunkten die Wertung anführte. Mit einem Auswärtssieg hätten die Wölfe Wittstock die Chance gehabt, den Titel zu gewinnen, da sie bei einem Sieg in Güstrow noch zwei weitere Matchpunkte zum Bonuspunkt eingefahren hätten, mit denen sie an Stralsund hätten vorbeiziehen können.

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Das Rennen in Güstrow begann ausgeglichen und erst im fünften Lauf übernahmen die Wölfe die Führung. Die Güstrower kämpften sich vor den letzten beiden Läufen zurück und glichen das Rennen aus. Mit einem 4:2-Erfolg von Kai Huckenbeck und Tyler Haupt über Marko Levishyn und Janek Konzack holten sich die Güstrower die Führung, mit einem weiteren 4:2 sorgten Norick Blödorn und Mikkel Andersen für den Güstrower Heimsieg und beendeten damit die Wittstocker Titelträume.

Trotz des Heimsiegs bleibt dem MC Güstrow nur der dritte Platz in der Endabrechnung, in der Stralsund punktgleich mit Wittstock an der Spitze liegt. Die beiden Erstplatzierten trennen nur vier Zähler in der Differenz der Laufpunkte, in der Stralsund ein Plus von zehn erzielte.

Ergebnisse Speedway-Bundesliga 2026:

Wittstock – Güstrow 47:37 Punkte Stralsund – Wittstock 49:35 Güstrow – Stralsund 43:41 Wittstock – Stralsund 49:35 Stralsund – Güstrow 48:36 Güstrow – Wittstock 44:40

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Endstand:

1. MC Nordstern Stralsund: 5 Matchpunkte, 173:163 Laufpunkte 2. MSC Wölfe Wittstock: 5 Matchpunkte, 171:165 Laufpunkte 3. MC Güstrow Torros: 4 Matchpunkte, 160:176 Laufpunkte

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Laufpunkte der Fahrer: