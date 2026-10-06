Speedway: Nach historischem Ligaerfolg fuhr Norick Blödorn ins Prag-Finale

Norick Blödorn hat in seiner ersten Saison der höchsten polnischen Liga (Ekstraliga) am vergangenen Wochenende mit Thorn (Torun) den Titel gewonnen. Den Grundstein legte der Norddeutsche mit seinem Team beim ersten Finalrennen auf heimischer Piste mit einem 55:35-Erfolg, sodass die Mannschaft mit einem ordentlichen Polster zum Rückrennen nach Breslau (Wroclaw) reisen konnte.

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«Wir hatten in der Woche vor dem Rennen in Breslau noch einmal trainiert und dabei eine echt gute Stimmung im Team», so Blödorn gegenüber SPEEDWEEK.com, der sich in diesem Jahr in der Ekstraliga etablieren konnte und als erster Deutscher den höchsten Mannschaftstitel in Polen gewann. «Das ist für mich ein Riesenerfolg und das i-Tüpfelchen auf der Saison in Polen, die für mich ganz gut gelaufen ist. Zu Beginn der Saison konnte ich zu Hause besser punkten als auswärts, im Finale war es genau umgekehrt. Da kam ich in Breslau ganz gut klar, was mir in der Vergangenheit nicht immer gelang.»

Nachdem der 22-Jährige zu Hause vier Punkte zum Sieg beisteuern konnte, steigerte er sich beim Rückrennen in Breslau und trug sechs Zähler zum 46:44-Sieg seines Teams und der erfolgreichen Titelverteidigung bei. «Wir sind dann alle in Breslau geblieben, es wurde kurzerhand ein ganzer Saal gemietet und wir haben den Abend zusammen verbracht», so Blödorn, dem nicht allzu viel Zeit zum Feiern blieb, da er bereits am Montagabend in Prag an den Start ging.

Prag: Pech für Norick Blödorn im Finale

In Prag gehörte Norick zu den Topscorern, beim «Lubos-Tomicek-Memorial» war er als einziger Deutscher dabei. Mit zwölf Punkten lag er nach den Vorläufen gemeinsam mit dem Amerikaner Luke Becker auf dem dritten Rang hinter dem bis dahin ungeschlagenen Jan Kvech und Andzejs Lebedevs, der 13 Punkte erzielt hatte. Im Finale kam Blödorn gemeinsam mit Lebedevs am besten vom Start weg, wurde dann jedoch vom Tschechen Kvech in der Startkurve hart nach außen gedrängt und fiel ans Ende des Feldes zurück, ehe er ausschied. Im Duell um den Sieg konnte Lebedevs den stetig attackierenden Tschechen hinter sich halten und im Gegensatz zum Vortag in Pardubitz den Sieg vor Kvech ins Ziel bringen.

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Blödorn kann einen weiteren Titel gewinnen

Nach der Deutschen Einzelmeisterschaft und dem Sieg in der polnischen Liga kann Norick in den letzten Rennen der Saison sogar noch einen weiteren Titel gewinnen – in der Liga in Großbritannien: Am kommenden Donnerstag und Montag stehen die Finales zwischen Blödorns Belle Vue Aces und den Sheffield Tigers an. Zwischen den Finalrennen in England fährt er am Samstag noch einmal in Deutschland, beim internationalen Rennen in Dohren.

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Ergebnisse «Lubos Tomicek Memorial» Prag/CZ: