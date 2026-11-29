Kurz vor 13 Uhr war das letzte Moto2-Rennen der Saison gelaufen. IntactGP-Pilot Manuel Gonzalez wurde nach einem wahren Thriller als neuer Weltmeister gefeiert . Platz 5 reichte dem Spanier, weil sein Titelrivale Izan Guevara als Vierter ins Ziel kam. 2,5 Punkte gaben den Ausschlag. So stand es nach der Zieldurchfahrt. Doch das war erst die erste von drei Fassungen des Rennergebnisses.

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Zunächst kursierte im Paddock das Gerücht, dass Collin Veijer eine Strafe erhalten würde. Wäre nur der Drittplatzierte zurückgefallen, wären Guevara und Gonzalez jeweils einen Rang aufgerückt. Der Titel wäre mit 1,5 Punkten Vorsprung bei Gonzalez geblieben.

Großes Chaos: Drei Ergebnisse, Disqualifikationen und Strafen

Dann veröffentlichten die Verantwortlichen ein neues Klassement, in dem plötzlich drei Fahrer disqualifiziert waren: Alex Escrig, Veijer und Jose Antonio Rueda. Was genau passiert war und welches Ergebnis Bestand haben würde, war zunächst unklar.

Im nächsten Klassement blieb nur Rueda disqualifiziert. Sein Motorrad unterschritt das Mindestgewicht. Escrig und Veijer erhielten wegen Verstößen gegen die Reifendruckvorgaben jeweils 16 Sekunden Zeitstrafe und wurden auf den Plätzen 11 und 14 gewertet. Guevara rückte damit auf Rang 2 vor, Gonzalez auf Rang 3. Am Ende entschied ein halber Punkt die Weltmeisterschaft.

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Disqualifikation: Die Ajo-Kalex von Jose Antonio Rueda war 0,3 kg zu leicht Foto: Gold and Goose Photography Disqualifikation: Die Ajo-Kalex von Jose Antonio Rueda war 0,3 kg zu leicht © Gold and Goose Photography

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Man stelle sich vor, Gonzalez hätte diesen halben Punkt nicht auf seiner Seite gehabt. Er wird vor seiner Mannschaft und den Fans als Weltmeister gefeiert. Zwei Stunden später erfährt er, dass der Titel doch an Guevara geht, weil bei zwei anderen Fahrern der Reifendruck außerhalb der Vorgaben lag. In Valencia blieb uns das erspart. Aber wie konnte ein derart fragiles System entstehen, in dem so etwas möglich ist?

Beim Mindestgewicht liegt die Verantwortung klar beim Team. Wer darunterliegt, hat sich einen groben Schnitzer geleistet. Das kommt zum Glück selten vor. Gerade deshalb würde mich interessieren, was bei Ajo passiert ist. Die finnische Mannschaft gehört zu den besten im Feld. Dass ihr ausgerechnet bei einer so grundlegenden Vorgabe ein Fehler unterläuft, ist bemerkenswert.

Luftdruckstrafen gefährden den Sport

Beim Reifendruck stellt sich für mich die Frage, wie man die Vorgaben ändern kann, ohne bei der Sicherheit Abstriche zu machen. Kann Pirelli einen Reifen entwickeln, der über einen größeren Druckbereich sicher funktioniert?

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Collin Veijer fuhr vor den WM-Anwärtern und wurde nachträglich bestraft Foto: Gold and Goose Photography Collin Veijer fuhr vor den WM-Anwärtern und wurde nachträglich bestraft © Gold and Goose Photography

Und wenn ein Mindestdruck nötig ist: Warum nicht wie in der Superbike-WM vor dem Start messen? Wenn eine Kontrolle vor dem Rennen ausreicht, lässt sich ein Verstoß klären, bevor die Ampel ausgeht. Wenn sie nicht ausreicht, sollte erklärt werden, warum eine nachträgliche Strafe hier die bessere Lösung sein soll.

Die aktuellen Luftdruck-Strafen frustrieren Fahrer und Fans. Noch mehr schadet es dem Sport, wenn erst eine Disqualifikation im Ergebnis steht und später für denselben Fahrer eine Zeitstrafe. Nach einem Finale wie in Valencia sollte man darüber reden, wie Gonzalez und Guevara bis zur letzten Runde um den Titel gekämpft haben. Stattdessen musste man erst einmal herausfinden, welches Klassement gilt.

Manuel Gonzalez zitterte sich in Valencia zum WM-Titel Foto: Gold and Goose Photography Manuel Gonzalez zitterte sich in Valencia zum WM-Titel © Gold and Goose Photography

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