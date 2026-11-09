Speedway: Wie Mario Häusl (20) seine körperlichen Probleme lösen will

Nach dem Triumph beim Speedway der Nationen 2 und dem Gewinn des «Goldenen Bands» in Pardubitz zum Ende der Saison 2025 war Mario Häusl mit großen Erwartungen in die Saison 2026 gegangen. Es folgte der Einstieg in die britische Profiliga, der Weg sollte weiterhin steil nach oben führen. Was kam, war ein Jahr mit ernüchternden Momenten und eine Verletzungspause, nach der der Bayer erst wieder in Tritt kommen musste.

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«Es war ein schweres, kompliziertes und anstrengendes Jahr, das im Großen und Ganzen mit vielen Niederschlägen versehen war», zog Häusl im Gespräch mit SPEEDWEEK.com Bilanz. «Trotzdem gab es immer wieder Rennen, in denen es super lief und die Ergebnisse sowie das Gefühl auf dem Bike gestimmt haben. Leider gab es halt auch Rennen, die nicht wie erhofft waren.»

Für den schwierigen Saisonverlauf machte der erst kürzlich 20 Jahre alt gewordene Bayer mehrere Ursachen aus. «Ich musste unterm Jahr mein Team verändern, weil es mit einem neu hinzugekommenen Mechaniker nicht funktionierte», analysierte der Bayer. «Eine Rückenverletzung führte dann obendrein zu einer Herzmuskelentzündung, und vor allem die Geschichte mit den Wirbeln hat mich in meinen Bewegungen eingeschränkt. Ich war in dieser Sache bei vielen Sportorthopäden, die mir verschiedene Übungen empfohlen haben, aber das hat noch nicht so wirklich die Verbesserung gebracht und ich muss im Winter weiter daran arbeiten.»

Wittstock war ein Spiegelbild der Saison

Nach der Zwangspause und dem Umbau im Team kam Häusl wieder besser in Fahrt und war in seinem letzten Rennen, dem Finale der Speedway-U21-DM in Wittstock, auf Medaillenkurs. «Vor dem Rennen war klar, dass es unter den Top-4 eng werden würde um die Platzierungen, mein persönliches Ziel war, Erster oder Zweiter zu werden. Mit dem Kettenriss im letzten Lauf war das beschissen und irgendwie ein Spiegelbild des gesamten Jahres», so Häusl, der durch den Ausfall die Silbermedaille verlor. Auch wenn der Saisonausklang ohne Edelmetall war, will der 20-Jährige auf den letzten Ergebnissen der Saison 2026 aufbauen. «Tatsächlich muss ich sagen, es lief zum Beispiel beim Goldhelmrennen in Pardubitz und der U21-DM wieder ganz gut. Dieses Niveau möchte ich halten und in die nächste Saison mitnehmen.»

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Als erste Weichenstellung für die Saison 2027 verlängerte Häusl seinen Vertrag mit den Trans MF Devils aus Landshut in der polnischen Liga und weitere Engagements sollen folgen. «Aus England liegt mir ein Angebot vor, über das ich aktuell spreche. Und ich will schauen, ob für mich Schweden machbar ist, oder ob sich was in Dänemark ergibt.»