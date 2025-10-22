Der Ersatz von Eddie Mielke steht fest: Tobi Schimon wird 2026 neuer DTM-Kommentator bei ProSieben und ran. Schimon kommentierte die Rennserie bereits 2024 einmalig als Ersatz auf dem Norisring.

Bereits vor einigen Tagen wurde bekannt, dass Eddie Mielke im kommenden Jahr nicht mehr die DTM auf ProSieben und ran.de kommentieren wird. Nun steht fest, wer sein Erbe antritt: Tobias Schimon wird die neue Stimme der DTM-Übertragungen!

Der 40-jährige Nürnberger ist in der DTM aber kein Unbekannter: In der Saison 2024 kommentierte Schimon bereits das Rennen am Norisring, weil Mielke damals aufgrund des gleichzeitig stattfindenden MotoGP-Wochenende am Sachsenring verhindert war. Dafür sammelte er bereits viel Lob.

Schimon, der schon als Kind zum Fernsehen, startete seine Karriere als Praktikant bei Sport1 und in der ran-Redaktion. Mittlerweile ist der gebürtige Franke, der auch andere Sportarten für verschiedene Sender kommentiert, eine feste Größe im Motorsport.

Der TV-Journalist ist unter anderem für Vor- und Nachberichte in der DTM verantwortlich und moderiert das DTM-Fan-TV direkt an der Rennstrecke. Zudem kommentierte er in der Vergangenheit bereits Rennen der Formel 3, des Audi TT Cup und des ADAC GT Masters.

An der Kompetenz und Erfahrung gibt es nichts zu zweifeln: «Seit 2011 war ich beruflich in unterschiedlichen Funktionen bei nahezu jedem DTM-Rennen vor Ort», sagt Schimon. «Jetzt als Kommentator meiner geliebten DTM bei 'ran Racing' zu fungieren, ist eine große Ehre. Vom Praktikanten zum Kommentator. Danke an ProSieben für das Vertrauen.»

«Zuerst natürlich ein herzliches Dankeschön an Eddie Mielke für sein außerordentliches Engagement in den letzten Jahren», sagt ProSiebenSat.1-Sportchef Gernot Bauer über Mielke, der seit 2018 die DTM kommentiert hatte. «Wir wollen ab der kommenden DTM-Saison bewusst einen jüngeren Weg mit einer neuen Stimme gehen.»

«Tobias Schimon ist für diesen Generationenwechsel die perfekte Besetzung», ergänzt Bauer, der vor allem die Herkunft des neuen Kommentators hervorhebt: «Es freut mich umso mehr, weil mit Tobi erneut ein Kollege in die erste Reihe rückt, der seine Anfänge als Praktikant in der 'ran'-Redaktion hat.»