Nick Cassidy fährt ab 2026 den Peugeot 9X8 in der WEC

Das französische Werksteam hat die erste Neuverpflichtung für die Saison 2026 der Sportwagen-WM (FIA WEC) bekannt gegeben. Nick Cassidy wird nächste Woche in Austin zudem Testfahrten mit dem Peugeot 9X8 unternehmen.

Bereits Anfang August hatte Peugeot es auf auf Social Media angedeutet - und nun folgte die Bestätigung. Nick Cassidy wird ab 2026 Fahrer von Peugeot in der FIA WEC. «Ich bin sehr stolz darauf, die FIA Langstrecken-Weltmeisterschaft 2026 für Peugeot zu fahren», so der Neuseeländer. «Für eine so legendäre Marke im Langstreckenrennsport zu fahren - insbesondere bei den 24 Stunden von Le Mans - ist eine fantastische Möglichkeit. Ich freue mich darauf, einen Beitrag zu den Ambitionen des Teams zu leisten und mich der vor uns liegenden Herausforderung zu stellen.»

Cassidy fuhr zuletzt in der Formel E und wurde dort zweimal Vizemeister. Zuvor war er auch schon Champion in der japanischen Super Formula und Super GT. Für Cassidy ist die WEC jedoch kein komplettes Neuland. Er trat bereits 2022 in der Serie an. Damals startete er aber nicht im Hypercar, sondern in einem Ferrari in der LMGTE-Am-Klasse.

Bereits beim anstehenden WEC-Event vom 5. bis 7. September 2025 auf dem «Circuit of the Americas» in Austin wird Cassidy anwesend sein und sich mit dem Peugeot Team vertraut machen. Am Dienstag nach dem Rennen gibt es in Austin einen Testtag. Dann wird Cassidy den Peugeot 9X8 auch aus der Cockpit-Perspektive kennenlernen.

«Wir freuen uns sehr, Nick im Peugeot Programm willkommen zu heißen», erklärt Olivier Jansonnie (Technischer Direktor von Peugeot Sport). «Seine Erfahrung in verschiedenen Disziplinen, sein technischer Ansatz und seine Schnelligkeit machen ihn zu einer wertvollen Bereicherung für das Team. Diese Testfahrt in Austin wird ein wichtiger erster Kontakt mit dem Peugeot 9X8 sein, bevor er offiziell in unsere Stammfahreraufstellung für die Saison 2026 aufgenommen wird. Théo Pourchaire wird den Peugeot 9X8 während dieser Testfahrt ebenfalls fahren.»

2025 werden die beiden 9X8 von den sechs Stammfahrern Mikkel Jensen, Paul di Resta und Jean-Éric Vergne sowie Loïc Duval, Malthe Jakobsen und Stoffel Vandoorne pilotiert. Natürlich stellt sich die Frage, wen Cassidy 2026 als Stammfahrer ersetzt. Hierzu hat sich der französische Hersteller noch nicht geäußert.