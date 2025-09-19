Genesis 2026 mit Jaubert und Juncadella im Hypercar

Anmelden Registrieren Einstellungen Abonnements & Käufe Abmelden
Von Oliver Müller
Mathys Jaubert (li.) und Daniel Juncadella
© Genesis Magma Racing

Mathys Jaubert (li.) und Daniel Juncadella

Zur Saison 2026 steigt die Hyundai-Tochter Genesis in die Hypercar-Klasse der Sportwagen-WM (FIA WEC) ein. Nach André Lotterer und Pipo Derani wurden nun Mathys Jaubert und Daniel Juncadella als Piloten verpflichtet.
Das Puzzle im Hypercar-Programm von Genesis für die FIA WEC vervollständigt sich immer weiter. Nun hat die Marke aus dem koreanischen Hyundai-Konzern die nächsten beiden Piloten für das Rennprogramm ab 2026 bestätigt. Dabei handelt es sich um den Franzosen Mathys Jaubert und Daniel Juncadella aus Spanien. Beide sind aktuell in der LMP2-Klasse der ELMS (European Le Mans Series) unterwegs und schon seit einiger Zeit im Fokus von Genesis Magma Racing, da sie an einem Trajectory-Programm teilnehmen.

«Das Ziel des Trajectory-Programms war es immer, Fahrer zu unterstützen und ihnen die Möglichkeit zu geben, zu beweisen, dass sie in unser WEC-Team aufsteigen können», so Cyril Abiteboul (Teamchef von Genesis Magma Racing). «Dass wir bereits in der Lage sind, Mathys und Dani für 2026 zu verpflichten, ist ein großer Verdienst ihrerseits.»

Sowohl Jaubert als auch Juncadella sollen demnächst die Möglichkeit bekommen das GMR-001 getaufte Hypercar zu testen. «Wir haben die Leistungen von Mathys und Dani in der ELMS in dieser Saison aufmerksam verfolgt», erklärt Gabriele Tarquini (Sportdirektor von Genesis Magma Racing). «Sie haben die ganze Saison über sehr gute Arbeit geleistet, sich ständig verbessert und sich an die Herausforderungen der Serie angepasst.»

Bereits seit geraumer Zeit stehen André Lotterer und Pipo Derani als Stammfahrer von Genesis Magma Racing für die FIA WEC-Saison 2026 fest. Zusammen mit Jaubert und Juncadella hat die Marke nun vier Fahrer verpflichtet. Zum Genesis Magma Racing-Trajectory Programm zählt auch weiterhin die Britin Jamie Chadwick. Wie es mit ihr weitergehen soll, wird zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.

