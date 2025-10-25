Peugeot bestätigt Fahrer für Rookie-Test in Bahrain

Mit Nick Cassidy, Mathias Beche und Alex Quinn will Peugeot am 9. November den Rookie-Test 2025 der Sportwagen-WM (FIA WEC) in Bahrain bestreiten. Cassidy hat bereits einen Stammplatz für die Saison 2026 inne.

Am 8. November gibt es in der FIA WEC das Saisonfinale 2025 auf der Strecke in Bahrain. Doch selbst dann ist die Track-Action noch nicht vorbei. Denn direkt einen Tag später folgt an gleicher Stelle noch der sogenannte «Rookie-Test». Auch Peugeot wird daran teilnehmen und hat nun jene Fahrer bekannt gegeben, die beim Rookie-Test im 9X8 sitzen werden. Dabei handelt es sich um Nick Cassidy, Mathias Beche und Alex Quinn.

Der Neuseeländer Cassidy hat bekanntlich bereits einen Stammplatz für die Saison 2026 inne. Mathias Beche ist in der Szene aus der früheren LMP1- und auch der LMP2-Klasse bekannt. Der 39-Jährige ist jedoch neu im Peugeot-Umfeld - genauso wie Alex Quinn. Er hat sich in Formelsport (britische Formel 4, Formel Renault Eurocup) einen Namen gemacht und fährt derzeit in der LMP2-Kategorie der ELMS und bei den 24 Stunden von Le Mans 2024 und 2025.

«Der Rookie-Test ist eine großartige Gelegenheit, unsere Türen für Fahrer mit unterschiedlichem Werdegang zu öffnen und wertvolles Feedback zum Peugeot 9X8 zu sammeln», so Olivier Jansonnie (Technischer Direktor von Peugeot Sport). «Nick setzt seine Integration fort, bevor er 2026 offiziell in das Programm aufgenommen wird. Mathias und Alex bringen jeweils unterschiedliche Erfahrungen mit - vom jungen Nachwuchstalent bis zum Langstrecken-Profi. Diese Vielfalt ist ein echter Gewinn für das Team und trägt zu unserem gemeinsamen Fortschritt bei.»