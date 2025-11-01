Ferrari verlängert mit James Calado für Hypercar 499P

James Calado wird auch zukünftig für Ferrari als Werksfahrer antreten. Der schnelle Brite zählt bereits seit 2014 zum Kader der Mythos-Marke aus Maranello. 2023 gewann er im 499P die 24h Le Mans.

Konstanz bei Ferrari im Werksfahrer-Aufgebot: James Calado wird auch zukünftig für die italienische Marke antreten. Schon seit 2014 ist der Brite für Ferrari im Einsatz. Highlight in dieser Zeit war zweifelsohne der Gesamtsieg bei den 24 Stunden von Le Mans im Jahre 2023 im Hypercar 499P. 2019 und 2021 holte er zudem zwei LMGTE-Klassensiege beim legendären französischen Rennen.

«Ich freue mich sehr, weiterhin als offizieller Fahrer Teil der Ferrari-Familie zu sein. Ich habe in den letzten Jahren viele Erfolge mit dem springenden Pferd gefeiert und bin überzeugt, dass wir gemeinsam auch in Zukunft noch einige große Siege einfahren können», so Calado. «In letzter Zeit gab es viele Spekulationen über meine Zukunft. In Wirklichkeit wollte ich einfach nur weiterhin für Ferrari fahren. Jetzt drücken wir die Daumen, denn in wenigen Tagen sind wir in Bahrain beim letzten Lauf der FIA WEC und wollen unseren Traum vom Weltmeistertitel verwirklichen.»

Insgesamt hat der 1989 geborene Brite in 130 Rennen für Ferrari 27 Siege und 62 Podiumsplätze erzielt. «Wir sind sehr zufrieden, unsere professionelle Zusammenarbeit mit James fortzusetzen, der uns in den letzten elf Jahren zahlreiche Titel und besonders bedeutende Erfolge ermöglicht hat, darunter den Sieg bei den 24 Stunden von Le Mans zum 100-jährigen Jubiläum im Jahr 2023», erklärt Sportchef Antonello Coletta. «Es ist uns eine Ehre, weiterhin auf James zählen zu können - einen Fahrer, der ein vollwertiges Mitglied der Ferrari-Familie ist.»