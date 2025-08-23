Oscar Piastri: Keine Schwächen im WM-Kampf?

Formel-1-WM-Leader Oscar Piastri hat zwar nur neun Punkte Vorsprung auf seinen McLaren-Teamkollegen Lando Norris. Dennoch ist sich Nico Rosberg sicher: Der Australier hat einen klaren Vorteil im Titelkampf.

Die Formel-1-Saison 2025 geht noch über zehn weitere Runden, dennoch zeichnet sich jetzt schon ein WM-Duell an der Spitze ab. Und mit WM-Leader Oscar Piastri und Lando Norris kämpfen zwei Piloten aus dem gleichen Team gegeneinander. Die McLaren-Stars trennen nur neun Zähler, zuletzt konnte der Zweitplatzierte mit drei Siegen in vier Rennen aufholen.

Dennoch ist sich der frühere GP-Pilot Nico Rosberg sicher, dass Piastri die besseren Karten im Fight um die WM-Krone hat. In der «F1 Show» auf «Sky Sports F1» erklärte der Deutsche: «Man kann nicht mehr sagen, dass Lando ein bisschen schneller ist. Wir müssen aufhören, das zu sagen, denn das hat keine Grundlage mehr.»

«Oscar war immer extrem schnell unterwegs, und ich sehe die Beiden auf Augenhöhe», fuhr der Weltmeister von 2016 fort. Er ist sich sicher: «Der Titel wird im Kopf von Lando entschieden, das ist leider mein Eindruck. Die Frage ist, wie stark wird Lando werden?»

«Ich weiss, dass er daran arbeitet, er ist nicht mehr auf den sozialen Medien unterwegs und all das», fügte der 40-Jährige an. Gleichzeitig betonte er aber auch: «Oscar ist superstark! Er hat mich überrascht, denn wir wussten zwar alle, dass er ein grossartiger Pilot ist, doch Lando hatte im vergangenen Jahr noch die Nase vorn. Dieses Jahr ist Oscar unglaublich konstant, stark und schnell. Es gibt keine Schwächen. Das dürfte etwas erschreckend für Lando sein, denn Lando hat durchaus noch Schwächen.»

Ungarn-GP, Hungaroring

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:35:21,231 h

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0,698 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +21,916

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +42,560

05. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +59,040

06. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +1:06,169 min

07. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:08,174

08. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1:09,451

09. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +1:12,645

10. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +1 Runde

11. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1

12. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +1

13. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +1

14. Carlos Sainz (E), Williams, +1

15. Alex Albon (T), Williams, +1

16. Esteban Ocon (F), Haas, +1

17. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1

18. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1

19. Pierre Gasly (F), Alpine, +1

Out

Oliver Bearman (GB), Haas, Unterboden beschädigt





WM-Stand (nach 14 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 284 Punkte

02. Norris 275

03. Verstappen 187

04. Russell 172

05. Leclerc 151

06. Hamilton 109

07. Antonelli 64

08. Albon 54

09. Hülkenberg 37

10. Ocon 27

11. Alonso 26

12. Stroll 26

13. Hadjar 22

14. Gasly 20

15. Lawson 20

16. Sainz 16

17. Bortoleto 14

18. Tsunoda 10

19. Bearman 8

20. Colapinto 0

21. Doohan 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 559 Punkte

02. Ferrari 260

03. Mercedes 236

04. Red Bull Racing 194

05. Williams 70

06. Aston Martin 52

07. Sauber 51

08. Racing Bulls 45

09. Haas 35

10. Alpine 20