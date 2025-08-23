Oscar Piastri: Keine Schwächen im WM-Kampf?
Oscar Piastri
Die Formel-1-Saison 2025 geht noch über zehn weitere Runden, dennoch zeichnet sich jetzt schon ein WM-Duell an der Spitze ab. Und mit WM-Leader Oscar Piastri und Lando Norris kämpfen zwei Piloten aus dem gleichen Team gegeneinander. Die McLaren-Stars trennen nur neun Zähler, zuletzt konnte der Zweitplatzierte mit drei Siegen in vier Rennen aufholen.
Dennoch ist sich der frühere GP-Pilot Nico Rosberg sicher, dass Piastri die besseren Karten im Fight um die WM-Krone hat. In der «F1 Show» auf «Sky Sports F1» erklärte der Deutsche: «Man kann nicht mehr sagen, dass Lando ein bisschen schneller ist. Wir müssen aufhören, das zu sagen, denn das hat keine Grundlage mehr.»
«Oscar war immer extrem schnell unterwegs, und ich sehe die Beiden auf Augenhöhe», fuhr der Weltmeister von 2016 fort. Er ist sich sicher: «Der Titel wird im Kopf von Lando entschieden, das ist leider mein Eindruck. Die Frage ist, wie stark wird Lando werden?»
«Ich weiss, dass er daran arbeitet, er ist nicht mehr auf den sozialen Medien unterwegs und all das», fügte der 40-Jährige an. Gleichzeitig betonte er aber auch: «Oscar ist superstark! Er hat mich überrascht, denn wir wussten zwar alle, dass er ein grossartiger Pilot ist, doch Lando hatte im vergangenen Jahr noch die Nase vorn. Dieses Jahr ist Oscar unglaublich konstant, stark und schnell. Es gibt keine Schwächen. Das dürfte etwas erschreckend für Lando sein, denn Lando hat durchaus noch Schwächen.»
Ungarn-GP, Hungaroring
01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:35:21,231 h
02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0,698 sec
03. George Russell (GB), Mercedes, +21,916
04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +42,560
05. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +59,040
06. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +1:06,169 min
07. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:08,174
08. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1:09,451
09. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +1:12,645
10. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +1 Runde
11. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1
12. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +1
13. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +1
14. Carlos Sainz (E), Williams, +1
15. Alex Albon (T), Williams, +1
16. Esteban Ocon (F), Haas, +1
17. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1
18. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1
19. Pierre Gasly (F), Alpine, +1
Out
Oliver Bearman (GB), Haas, Unterboden beschädigt
WM-Stand (nach 14 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)
Fahrer
01. Piastri 284 Punkte
02. Norris 275
03. Verstappen 187
04. Russell 172
05. Leclerc 151
06. Hamilton 109
07. Antonelli 64
08. Albon 54
09. Hülkenberg 37
10. Ocon 27
11. Alonso 26
12. Stroll 26
13. Hadjar 22
14. Gasly 20
15. Lawson 20
16. Sainz 16
17. Bortoleto 14
18. Tsunoda 10
19. Bearman 8
20. Colapinto 0
21. Doohan 0
Konstrukteurspokal
01. McLaren 559 Punkte
02. Ferrari 260
03. Mercedes 236
04. Red Bull Racing 194
05. Williams 70
06. Aston Martin 52
07. Sauber 51
08. Racing Bulls 45
09. Haas 35
10. Alpine 20