Laurent Mekies: «Die Saison ist noch lang»

Red Bull Racing Team hat sich in Ungarn mit nur zwei frischen WM-Zählern in die Sommerpause verabschiedet. Doch davon lässt sich Teamchef Laurent Mekies nicht entmutigen. Er glaubt an weitere Fortschritte.

Es ist schon eine Weile her, seit Yuki Tsunoda zum letzten Mal Punkten konnte. Der Red Bull Racing-Pilot aus Japan schaffte es zuletzt in Imola beim Auftakt zur Europa-Saison in die Top-10 – und das als Zehnter auch nur knapp. Der Teamkollege von Titelverteidiger Max Verstappen tut sich schwer, im launischen Red Bull Racing-Renner auf Touren zu kommen.

Dennoch konnte der Rennstall aus Milton Keynes fast immer frische WM-Punkte bejubeln. Verantwortlich dafür ist der vierfache Champion, der nur auf dem Red Bull Ring einen Nuller hinnehmen musste – und das durch einen unverschuldeten Ausfall, der aufs Konto von Mercedes-Rookie Kimi Antonelli ging. Der Teenager aus Bologna kegelte den 65-fachen GP-Sieger von der Bahn.



Beim jüngsten Kräftemessen lief es aber nicht so gut für den Niederländer. Er musste sich mit dem neunten Platz begnügen, weshalb es vor der Sommerpause nur zwei frische WM-Zähler für das Red Bull Racing Team gab. Der 27-Jährige stellte daraufhin in Frage, ob er in diesem Jahr überhaupt noch einen GP-Sieg einfahren kann.

Sein Teamchef Laurent Mekies lässt sich davon aber nicht beirren. Er beschwichtigte nach dem Ungarn-GP: «Es war ein hartes Wochenende und ich denke nicht, dass dieses die Leistung unseres Autos wirklich spiegelt. Das war eher eine Ausnahme, auch wenn wir vielleicht akzeptieren müssen, dass wir nicht so stark waren. McLaren ist klar schneller, aber wenn man sich etwa Spa anschaut, dort war Max noch in der Lage, vorne mitzukämpfen und er überraschte alle im Sprint.»

«Wir sollten also abwarten und schauen, was passiert, denn die Saison ist noch lang. Auch wenn die Weiterentwicklung des Autos nun auf das Minimum beschränkt wird, gibt es immer noch viel für uns zu lernen. Und das hat auch das Wochenende hier in Budapest gezeigt. Auch wenn es schwierig und unangenehm war, so denke ich, dass man an diesen Tagen mehr lernt. Es ist also besser, wenn wir das nun erleben, und nicht später. Wir werden unsere Lehren ziehen und wenn wir es schaffen, etwas mehr aus dem Auto herauszuholen, dann können wir hoffentlich auch wieder mitkämpfen», fügte der Franzose an.

Ungarn-GP, Hungaroring

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:35:21,231 h

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0,698 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +21,916

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +42,560

05. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +59,040

06. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +1:06,169 min

07. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:08,174

08. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1:09,451

09. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +1:12,645

10. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +1 Runde

11. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1

12. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +1

13. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +1

14. Carlos Sainz (E), Williams, +1

15. Alex Albon (T), Williams, +1

16. Esteban Ocon (F), Haas, +1

17. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1

18. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1

19. Pierre Gasly (F), Alpine, +1

Out

Oliver Bearman (GB), Haas, Unterboden beschädigt





WM-Stand (nach 14 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 284 Punkte

02. Norris 275

03. Verstappen 187

04. Russell 172

05. Leclerc 151

06. Hamilton 109

07. Antonelli 64

08. Albon 54

09. Hülkenberg 37

10. Ocon 27

11. Alonso 26

12. Stroll 26

13. Hadjar 22

14. Gasly 20

15. Lawson 20

16. Sainz 16

17. Bortoleto 14

18. Tsunoda 10

19. Bearman 8

20. Colapinto 0

21. Doohan 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 559 Punkte

02. Ferrari 260

03. Mercedes 236

04. Red Bull Racing 194

05. Williams 70

06. Aston Martin 52

07. Sauber 51

08. Racing Bulls 45

09. Haas 35

10. Alpine 20