Formel 1 im Regen: Auch mit 2026er-Autos ein Problem

Das Rennen auf dem Circuit de Spa-Francorchamps gestaltete sich für die Fahrer und Fans zu einer Geduldsprobe, weil das Wetter nicht mitspielte. Das Problem wird auch 2026 bestehen, ist Fernando Alonso überzeugt.

Gut 80 Minuten dauerte die Verspätung, bevor die GP-Stars auf dem anspruchsvollen Rundkurs von Spa-Francorchamps endlich ins Rennen starten durften. Denn nach der Einführungsrunde entschied sich die Rennleitung, bessere Verhältnisse abzuwarten. Zu schlecht sei die Sicht gewesen, die durch die hohe Gischt gestört wurde.

Das Problem wird sich auch nicht so schnell beheben lassen, ist sich Fernando Alonso sicher. Der Formel-1-Routinier schildert: «Die Sicht hat sich wohl seit 2017 verschlechtert, als die Regeln verändert und die breiten Reifen eingeführt wurden. Aber das ist an sich ein schwieriges Thema. Wir alle wollen natürlich Rennen fahren. Aber das geht bei Regen nur, wenn wir alleine auf der Bahn sind. Aber sobald man im Pulk fährt, sieht man nichts mehr.»

Und Alonso ergänzt: «Wir hatten leider auch zu viele schlechte Beispiele, gerade in Spa, in denen die schlechte Sicht zu grossen Unfällen geführt hat.» Jeder wolle mutig sein und ein Rennen fahren, betont er. «Das wollen auch die Zuschauer zuhause. Aber wenn sich ein Unfall ereignet, dann erinnern wir uns daran, dass eigentlich nichts Falsch daran ist, eine weitere halbe Stunde zu warten.»

Der zweifache Champion verweist noch einmal auf die Reifen, und bringt einen weiteren Faktor zur Sprache: «Auch ist der Asphalt mancher Strecken nicht sehr gut für die Fahrt im Nassen. Denn ich kann mich erinnern, dass wir in Sepang und anderen Strecken durchaus Rennen fuhren, als es sehr nass war, und das war immer okay. Aber mit dieser neuen Belag-Generation, die trocken sehr viel Grip bietet, wird es im Regen dann wie ein Spiegel. Und die Sichtverhältnisse sind dann nicht sehr gut.»

Der 32-fache GP-Sieger ist sich sicher: Es gibt durchaus Asphalt-Arten, die weniger Gischt verursachen. «Wenn wir diese für alle Strecken vorschreiben, dann haben wir auch keine Gischt. Aber vielleicht ist dann der Reifenabbau sehr hoch, wenn es trocken ist. Ich weiss nicht. Vielleicht wäre das aber ein guter Ausgangspunkt, um eine Lösung zu finden. Ich weiss es nicht, ich bin ja nur ein Fahrer.» Sicher ist er sich aber: «Die neuen Autos werden das Problem nicht lösen. Ich denke, wir werden die gleichen Sorgen damit haben, wenn es um die Fahrt auf nasser Bahn geht.»

Ungarn-GP, Hungaroring

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:35:21,231 h

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0,698 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +21,916

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +42,560

05. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +59,040

06. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +1:06,169 min

07. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:08,174

08. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1:09,451

09. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +1:12,645

10. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +1 Runde

11. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1

12. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +1

13. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +1

14. Carlos Sainz (E), Williams, +1

15. Alex Albon (T), Williams, +1

16. Esteban Ocon (F), Haas, +1

17. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1

18. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1

19. Pierre Gasly (F), Alpine, +1

Out

Oliver Bearman (GB), Haas, Unterboden beschädigt





WM-Stand (nach 14 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 284 Punkte

02. Norris 275

03. Verstappen 187

04. Russell 172

05. Leclerc 151

06. Hamilton 109

07. Antonelli 64

08. Albon 54

09. Hülkenberg 37

10. Ocon 27

11. Alonso 26

12. Stroll 26

13. Hadjar 22

14. Gasly 20

15. Lawson 20

16. Sainz 16

17. Bortoleto 14

18. Tsunoda 10

19. Bearman 8

20. Colapinto 0

21. Doohan 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 559 Punkte

02. Ferrari 260

03. Mercedes 236

04. Red Bull Racing 194

05. Williams 70

06. Aston Martin 52

07. Sauber 51

08. Racing Bulls 45

09. Haas 35

10. Alpine 20