Oscar Piastri über Lando Norris: «Keine Spannungen»

WM-Leader Oscar Piastri liefert sich einen engen Spitzenkampf mit seinem McLaren-Teamkollegen Lando Norris. Trotzdem kommen die Stallgefährten gut aus, wie der Australier vor der Sommerpause betont hat.

Dass im Formel-1-WM-Kampf aus Freunden Feinde werden können, hat die Geschichte der Königsklasse mehr als einmal gezeigt. Geht es um den Titel, wird oft mit allen Mitteln gekämpft – vor allem, wenn die beiden Beteiligten noch keinen Gesamtsieg im GP-Zirkus feiern konnten und im gleichen Auto sitzen. Genau diese Situation erleben nun die McLaren-Stars.

Oscar Piastri führt die WM mit nur neun Punkten Vorsprung auf seinen Stallgefährten Lando Norris an. Die McLaren-Piloten verhalten sich aber weitgehend gesittet, obwohl die Teamführung darauf verzichtet, mittels Team-Order oder Strategie für klare Verhältnisse zu sorgen. Die beiden Teamkollegen dürfen weiter frei gegeneinander kämpfen, und das trotz der Tatsache, dass sie sich auch schon zu nahe gekommen sind – man denke nur an den Kanada-GP, in dem Norris dem vor ihm fahrenden Piastri ins Heck gerasselt war, was zum Ausfall des Briten führte.

Dennoch ist die Stimmung gut, beteuerte Piastri vor der Sommerpause im Gespräch mit «Formula1.com»: «Es ist eine interessante Dynamik. Wir beide fühlen da keine Spannungen. Ich denke, wir kommen sehr gut miteinander aus. Am Donnerstag bauen wir zusammen Waffel-Türme und machen andere verrückte Aktionen, und wenn wir danach auf die Strecke gehen, wird es ernst und wir beide wollen gewinnen und so viele Punkte wie nur möglich holen.»

«Das sind definitiv zwei unterschiedliche Situationen. Aber die Kämpfe, die wir auf der Strecke austragen, werden nie neben der Bahn fortgeführt. Das ist natürlich schön. Es ist interessant, wie das hin und her geht. Und wir kommen immer noch gut miteinander aus, ich denke, daran wird sich auch nichts ändern», betonte der 24-Jährige.

Ungarn-GP, Hungaroring

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:35:21,231 h

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0,698 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +21,916

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +42,560

05. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +59,040

06. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +1:06,169 min

07. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:08,174

08. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1:09,451

09. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +1:12,645

10. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +1 Runde

11. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1

12. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +1

13. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +1

14. Carlos Sainz (E), Williams, +1

15. Alex Albon (T), Williams, +1

16. Esteban Ocon (F), Haas, +1

17. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1

18. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1

19. Pierre Gasly (F), Alpine, +1

Out

Oliver Bearman (GB), Haas, Unterboden beschädigt





WM-Stand (nach 14 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 284 Punkte

02. Norris 275

03. Verstappen 187

04. Russell 172

05. Leclerc 151

06. Hamilton 109

07. Antonelli 64

08. Albon 54

09. Hülkenberg 37

10. Ocon 27

11. Alonso 26

12. Stroll 26

13. Hadjar 22

14. Gasly 20

15. Lawson 20

16. Sainz 16

17. Bortoleto 14

18. Tsunoda 10

19. Bearman 8

20. Colapinto 0

21. Doohan 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 559 Punkte

02. Ferrari 260

03. Mercedes 236

04. Red Bull Racing 194

05. Williams 70

06. Aston Martin 52

07. Sauber 51

08. Racing Bulls 45

09. Haas 35

10. Alpine 20