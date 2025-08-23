Oscar Piastri über Lando Norris: «Keine Spannungen»
Gute Stimmung: Die McLaren-Piloten kommen trotz WM-Kampf gut miteinander aus
Dass im Formel-1-WM-Kampf aus Freunden Feinde werden können, hat die Geschichte der Königsklasse mehr als einmal gezeigt. Geht es um den Titel, wird oft mit allen Mitteln gekämpft – vor allem, wenn die beiden Beteiligten noch keinen Gesamtsieg im GP-Zirkus feiern konnten und im gleichen Auto sitzen. Genau diese Situation erleben nun die McLaren-Stars.
Oscar Piastri führt die WM mit nur neun Punkten Vorsprung auf seinen Stallgefährten Lando Norris an. Die McLaren-Piloten verhalten sich aber weitgehend gesittet, obwohl die Teamführung darauf verzichtet, mittels Team-Order oder Strategie für klare Verhältnisse zu sorgen. Die beiden Teamkollegen dürfen weiter frei gegeneinander kämpfen, und das trotz der Tatsache, dass sie sich auch schon zu nahe gekommen sind – man denke nur an den Kanada-GP, in dem Norris dem vor ihm fahrenden Piastri ins Heck gerasselt war, was zum Ausfall des Briten führte.
Dennoch ist die Stimmung gut, beteuerte Piastri vor der Sommerpause im Gespräch mit «Formula1.com»: «Es ist eine interessante Dynamik. Wir beide fühlen da keine Spannungen. Ich denke, wir kommen sehr gut miteinander aus. Am Donnerstag bauen wir zusammen Waffel-Türme und machen andere verrückte Aktionen, und wenn wir danach auf die Strecke gehen, wird es ernst und wir beide wollen gewinnen und so viele Punkte wie nur möglich holen.»
«Das sind definitiv zwei unterschiedliche Situationen. Aber die Kämpfe, die wir auf der Strecke austragen, werden nie neben der Bahn fortgeführt. Das ist natürlich schön. Es ist interessant, wie das hin und her geht. Und wir kommen immer noch gut miteinander aus, ich denke, daran wird sich auch nichts ändern», betonte der 24-Jährige.
Ungarn-GP, Hungaroring
01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:35:21,231 h
02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0,698 sec
03. George Russell (GB), Mercedes, +21,916
04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +42,560
05. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +59,040
06. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +1:06,169 min
07. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:08,174
08. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1:09,451
09. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +1:12,645
10. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +1 Runde
11. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1
12. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +1
13. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +1
14. Carlos Sainz (E), Williams, +1
15. Alex Albon (T), Williams, +1
16. Esteban Ocon (F), Haas, +1
17. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1
18. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1
19. Pierre Gasly (F), Alpine, +1
Out
Oliver Bearman (GB), Haas, Unterboden beschädigt
WM-Stand (nach 14 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)
Fahrer
01. Piastri 284 Punkte
02. Norris 275
03. Verstappen 187
04. Russell 172
05. Leclerc 151
06. Hamilton 109
07. Antonelli 64
08. Albon 54
09. Hülkenberg 37
10. Ocon 27
11. Alonso 26
12. Stroll 26
13. Hadjar 22
14. Gasly 20
15. Lawson 20
16. Sainz 16
17. Bortoleto 14
18. Tsunoda 10
19. Bearman 8
20. Colapinto 0
21. Doohan 0
Konstrukteurspokal
01. McLaren 559 Punkte
02. Ferrari 260
03. Mercedes 236
04. Red Bull Racing 194
05. Williams 70
06. Aston Martin 52
07. Sauber 51
08. Racing Bulls 45
09. Haas 35
10. Alpine 20